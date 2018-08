Los barras de Unión sancionados en el Mundial estuvieron el sábado en la cancha

En este sentido, había siete barras de Unión, quienes fueron identificados. La particularidad del caso es que, sabiendo este dictamen que les recae, a estos no les importó y estuvieron el sábado pasado en el 15 de Abril en lo que fue victoria del Tate 1-0 ante Aldosivi por la 1ª fecha de la Superliga

Esto fue confirmado por el subsecretario de Coordinación de Políticas Preventivas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe , Fernando Peverango, en diálogo con el programa Todo Pasa que se emite por LT10 AM 1020. "Hace 15 días aproximadamente estuvimos en Mendoza en un reunión, sabiendo que ya se nos venía el inicio de la Superliga y no habíamos sido notificados de la formalidad administrativa, en este caso con los hinchas de Unión que no podían ingresar a los estadios. Todavía no tuvimos una confirmación administrativa, así que estas personas no están dentro del plan Tribuna Segura, más allá del anuncio que hizo la ministra en su momento", dijo.

" Estas personas estuvieron en la cancha, pero nosotros como Ministerio de Seguridad no tenemos herramientas formales para impedirles que ingresen al estadio más allá de la pelea que hayan tenido afuera del país, porque cuando pasan por el programa salta que por ahora pueden ingresar a cualquier estadio del país", reconoció.

En otro tramo de la charla, fue categórico: "Uno tiene control de las personas que ingresan, sobre todo de los que se ubican detrás de los arcos. Pero reitero en decir que no tenemos las herramientas formales para impedirles el ingreso, amén del tuit de la ministra, pero los siete hinchas de Unión no están cargados dentro de Tribuna Segura".





En su momento se pensó que solo estuvieron un par de ellos, pero no fue así: "Tengo entendido que los siete. Mi preocupación es clara y entiendo que muchas veces avanzamos en una de las mejores herramientas que creamos, invitando a otras provincias a abordar lo que es el derecho de admisión. Eso es lo que tenemos en la provincia de Santa Fe para que los violentos no ingresen a los estadios. Por cada incidente después se termina comunicando al Ministerio de la Nación, que terminan cargando los datos a Tribuna Segura. No sé si la ministra se apuró en esta información, pero se sigue trabajando para la formalidad, porque también es cierto que habría un vacío legal para imposibilitarles el acceso a las canchas a estas personas".





"Hay un diálogo constante con la gente de Seguridad Deportiva de Nación y siempre me manifestaron que era un tema a tratar, porque se veía el comienzo del torneo y estas personas iban a querer ingresar a las canchas y lamentablemente no tenemos las herramientas para impedirlo por ahora, más allá del anuncio de la ministra. Hoy no tenemos resolución alguna", concluyó.