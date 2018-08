Los clásicos favorecieron a Santa Fe Rugby

Tal como estaba previsto se disputó la 9ª fecha del Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan en conjunto la Unión Santafesina de Rugby y la Unión Entrerriana de Rugby. En Menores de 16, a la vera de la autopista, el clásico quedó para Santa Fe Rugby al imponerse con claridad al CRAI por 57 a 18, en un cotejo controlado por Cristian Kuverling. Si bien arrancaron mejor los dueños de casa, los conducidos por Ángel Gorla fueron superiores y ganaron sin ningún tipo de atenuantes.





Al cabo del primer tiempo, el elenco visitante se imponía por 17 a 10, pero en el complemento, SFRC demostró ser muy superior, con una línea de backs muy aceitada, llegó en varias ocasiones al ingoal contrario, para festejar un triunfo que nunca estuvo en discusión.





En la vecina capital provincial, Paraná Rowing derrotó a Alma Juniors por 47 a 12, Tilcara hizo lo propio con La Salle Jobson 66 a 8, y Estudiantes de Paraná fue impiadoso con Querandí al vencerlo por 135 a 5. En Las Delicias, Universitario doblegó a Capibá 54 a 10, y CRAR derrotó a Cha Roga 20 a 8. Las posiciones quedaron así: Santa Fe RC 45, Tilcara 39, Estudiantes 33, CRAR 30, Universitario 29, Cha Roga 22, CRAI 20, Rowing 16, La Salle 14, Alma Juniors 11, Capibá 10 y Querandí 0.





En Menores de 15 años, el derby quedó en esta oportunidad para CRAI al conseguir superar a Santa Fe Rugby Club por 27 a 10 con el arbitraje de Alfredo Fun. En el primer tiempo, los puntos para los anfitriones fueron conseguidos por un try Agustín Fabris, más un try dos conversiones y un penal de Agustín Gimenez, mientras que para la visita hubo un try de Valentino Traverso. En el complemento, para los Gitanos hubo un try de Agustín Fabris más un penal y una conversión de Agustín Gimenez, en tanto, para los tricolores, el único try lo consiguió Guillermo Daniel Mariano.





Además se registraron los siguientes marcadores: Rowing le ganó a Alma Juniors 37 a 22, Tilcara a La Salle 57 a 12, Estudiantes a Querandí 69 a 0, CRAI a Santa Fe Rc 27 a 10, y Universitario a Capibá 36 a 5. Las posiciones quedaron de este modo: CRAI 44, Santa Fe Rugby 38, Tilcara 36, Estudiantes y Universitario 25, Cha Roga y Rowing 24, CRAR 15, Capibá 14, La Salle 12, Querandí 5 y Alma Juniors 1.





Más información

En M19, el clásico CRAI con SFRC se jugará el próximo martes 7 a las 20 en la autopista. Los demás resultados fueron estos: Rowing venció a Alma Juniors 29 a 14, Tilcara a La Salle Jobson 43 a 7, Estudiantes a Querandí 78 a 3, CRAR a Cha Roga 38 a 12, y Universitario a Capibá 54 a 0.





En Menores de 17 años, Universitario le ganó a Capibá 61 a 7, Estudiantes a Querandí 62 a 21, Tilcara a La Salle 80 a 7 y Rowing a Alma Juniors 60 a 14. En M1, Echagüe derrotó a San Carlos 71 a 12, Santa Fe Rugby a CRAI 60 a 14, Tilcara le ganó los puntos a Unión de Sunchales, y fueron postergados Jockey de Gualeguay con Alma Juniors, y CRAR con Brown de San Vicente.





La próxima fecha en el bloque M15, M16, M17 y M19, jugarán: Santa Fe Rugby con Estudiantes, Cha Roga con Tilcara, La Salle con Rowing, Alma Juniors con Universitario, Querandí con CRAR y Capibá con CRAI. En M1, lo harán Santa Fe RC con Echagüe, Alma Juniors con Universitario, Unión de Sunchales con Jockey de Gualeguay, Brown de San Vicente con Tilcara, y San Carlos con CRAR.





Síntesis

M16. CRAI 18- Santa Fe Rugby 57

CRAI:Lautaro Carballo, Estanislao Walker y Tobías Rodriguez; Jerónimo Imvinkelried y Tomás Mufarrege; Valentín Pignata, Tobías Melano y Valentin Midvetkin; José Santiago Miloco y Juan Cruz Fleitas; Estanislao Dallo, Justo Barcojo, Santino Corti, Tomás Páez Larivey y Mateo Primo Borsato. Luego ingresaron: Franco Salva, Federico Vignolo, Joaquín Suárez, Facundo Fernández, Valentino Piccoli y Felipe Rivero y Hornos.





Santa Fe Rugby: Tomás García, Juan Cruz Robaina y Manuel Cataudela; Juan Cruz Nicolau y Bautista Sakr; Lisandro Fonti, Agustín Kilgelman y Marcos Ribot; Juan Cruz Strada y Francisco Ávalos; Christian Zamboni, Francisco Eleuteri, Valentino Martínez, Matías Vázquez y Juan Ignacio González. Luego ingresaron: Ángel Poletti, Martiniano Coria, Joaquín Fernández Tuñon, Matero Prono, Augusto Cordini y Augusto Koch.





Primer tiempo: 2´ try Santiago Miloco convertido por Juan Cruz Fleitas; 7´ penal Juan Cruz Fleitas, 14´ try Juan Cruz Strada convertido por Ávalos; 21´ try Tomás García, 30´ try Santino Corti, 34´ try Francisco Ávalos.





Segundo tiempo: 1´ try Francisco Eleuteri convertido por Ávalos, 5´ try y conversión de Francisco Ávalos, 10´ try Zamboni convertido por Ávalos, 13´ try Zamboni convertido por Ávalos, 19´ try Valentino Martínez convertido por Ávalos, 30´ try Joaquín Suarez y 35´ try Juan Ignacio González.