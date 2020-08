Durante la última semana circuló el posible formato de competencia del torneo de transición que se jugaría entre octubre y diciembre, el cual estaba dividido por zonas (seis de cuatro equipos), y tenía como principal condimento una fecha especial en la que se jugarían todos los clásicos del fútbol argentino.

En la previa, para la TV y los hinchas, el día para el cual prepararse ya que garantizaba éxito sin dudas. Sin embargo, hay cuatro protagonistas que jugarían dicha jornada que ya manifestaron su desacuerdo para con que se juegue, y tiene que ver con una cuestión que puede generar asombro. Los equipos que se oponen son Boca, River, Central y Estudiantes.

Los cuatro clubes entienden que es injusto para ellos jugar el clásico, en comparación con los otros clubes que no tienen un rival clásico, valga la redundancia. Perder el partido más importante generaría una importante baja anímica, y es en ese escenario que se plantan, según trascendió en las últimas horas del domingo.

image.png Boca y River son dos de los equipos del fútbol argentino que no quieren que se jueguen los clásicos.

En AFA por supuesto que no quieren más palos en la rueda y tomaron bastante incomoda la novedad. De hecho, esa sería la traba por la cual no oficializan el formato de competencia, aunque no esté la fecha de inicio, estipulada para la primera semana de octubre o última de septiembre.

Si bien representa una mala para la AFA la queja de los clubes citados, a la espera que haya más adeptos, igualmente hubo algunas buenas: Vélez será el sexto grande, pese a las quejas de Huracán y no habrá promedios, por lo que todo marchaba bien hasta el tema de los clásicos... algo por lo que la TV peleará hasta el último minuto y representa el debate que se viene...