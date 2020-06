Matías Ibáñez tuvo un buen campeonato en Patronato. La noticia de la renovación de Gustavo Álvarez al frente del Patrón lo mantiene a la expectativa de un llamado para definir su continuidad. “Mi contrato termina mañana y los dirigentes quieren que siga, cumplieron todo lo que prometieron sin escudarse en la pandemia. A la hora de decidir esas cosas pesan, veré mi situación con Lanús, donde me queda un año de contrato, pero las decisiones las tomo yo”, sostuvo el arquero en TNT Sports.

“Hace dos meses empecé a entrenar con un entrenador de arqueros. Nos juntamos y hace más real los entrenamientos, aunque los primeros días estaba muy pesado en los movimientos. Para el arquero las caídas si uno no las realiza son un gran cambio”, contó Ibáñez de sus días en Bahía Blanca esperando la vuelta del fútbol.

En cuanto a la posibilidad de la vuelta en lugares donde la pandemia no golpea tan fuerte, Ibáñez sostuvo que “donde no hay casos podríamos entrenar, no creo que sea ventaja. A los deportistas nos hace bien estar en actividad y con protocolos se podría hacer. El peso de los clubes de Buenos Aires y CABA no lo tienen los del interior. Entonces las decisiones las manejan los grandes y el resto aceptamos lo que determinan ellos. Necesitamos tener una fecha de regreso a la brevedad. Creo que cuando la Conmebol defina fechas la AFA va a tomar una decisión”.

image.png Matías Ibáñez se quejó por el trato que reciben los equipos del interior.

La suspensión de los descensos favoreció a Patronato entre otras instituciones pero sigue siendo una preocupación para los futbolistas a la hora de cómo se conformarán los planteles. “Hoy los clubes tiene el arma de negociar con jugadores desesperados. Los jugadores grandes saben que su lugar seguro será ocupado por juveniles. A muchos de esos jugadores el mercado los va a dejar afuera”, cerró.