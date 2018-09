Los equipos de competición disfrutan del Callejero

El Cruce del Puente Colgante, el Desafío del Túnel Subfluvial y los Boxes Abiertos forman parte de las ya clásicas acciones que lleva adelante el SúperTC2000 en el Callejero de Santa Fe. Pero los viernes por la noche, las diferentes escuderías realizan sus presentaciones en las diferentes concesionarias de la capital santafesina. En avenida Perón al 4800, Amiun, fue escenario del equipo Toyota Gazoo Racing que tiene como protagonista al santafesino Manuel Luque. El equipo oficial que utiliza los Corolla, también se encuentran Matías Rossi, Julián Santero y Damián Fineschi.

"Soy de Santa Fe pero hace un tiempo vivo en Altos del Sauce. Estoy a 12 kilómetros de la pista, pero por trabajo en el negocio familiar paso todo el tiempo por Alem y por todos los lugares del callejero, Voy por todo el armado y es un lugar que transito todos los días y obviamente que viendo la carrera tantos años desde abajo uno quiere estar", expresó Manuel Luque.

El campeón del TC2000 el año pasado, expresó que "la fecha del callejero para mí es el evento más grande del año y por fin este fin de semana se me va a dar la chance en el circuito, con un Súper TC2000. Es algo de lo que voy a estar agradecido toda la vida".





Su compañero de equipo, Fineschi, consideró que "la carrera de Santa Fe, en las calles de una de las ciudades más lindas de Argentina, es una de las que se disfrutan mucho en el año. En el aspecto deportivo espero que podamos ser contundentes a la hora de buscar una vuelta rápida y a partir de allí ser protagonista en las dos carreras".





En la concesionaria Macua fue presentado el equipo Renault Sport, que tiene en sus filas al actual campeón de la categoría, el santafesino Facundo Ardusso, el tandilense Leonel Pernía, y Emiliano Spataro, ya que por razones estrictamente médicas, Martín Moggia no correrá en Santa Fe.

"En el Callejero de Santa Fe se dan unas de las carreras más lindas del calendario, siempre es muy bueno venir a correr acá", comentó Spataro. Por su parte, el campeón 2017, oriundo de Las Parejas, Facu Ardusso, señaló: "El trazado es el callejero más angosto de la Argentina, es como el de Mónaco, es un callejero puro. El que haga la pole tiene muchas chances de ganar después, los sobrepasos están muy limitados".

Por su parte, el equipo Chevrolet YPF, con el puntero Agustín Canapino y el mendocino Bernardo Llaver, estuvieron en Coinauto del Puerto, y lograron el reconocimiento de todos los presentes. El arrecifeño consideró: "En un callejero el auto lo primero que tiene que brindar es confianza porque si sentís inestabilidad se pierde mucho tiempo. El sobrepaso es materia difícil, aunque en la curva que antiguamente era la uno hay posibilidades de ganar posiciones. No es sencillo pero se puede"





A su turno, Bernardo Llaver, quien el año pasado logró estar en el podio en la prueba del domingo al mediodía, sostuvo: "El callejero es de esas pistas que genera mucha adrenalina. Es como correr en Rafaela, en San Juan. Son competencias complejas aunque la diferencia en este tipo de escenarios pasa por la parte física y mental. Desde ese punto de vista es muy demandante y hay que estar concentrado al ciento por ciento".

En Alem y Belgrano, el equipo Citroën Total Argentina, con sus pilotos Facundo Chapur, el rionegrino Juan Manuel Urcera y Federico Iribarne, más el director deportivo, Alberto "Cachi" Scarazzini, recibieron la bienvenida en el concesionario Nation, en donde fueron recepcionados por su gerente general Juan Bonino, y una importante cantidad de fanáticos.

El cordobés Chapur, comentó sobre el correr por las calles santafesinas: "Cambia todo. El auto es diferente a lo que se maneja en un escenario tradicional. En cuanto al equipo tiene una buena base, una muy buena información, de la temporada pasada y nos da la sensación de que vamos mejor".

En el caso del Team Peugeot Total, la presentación dispuesta por Nation se efectuó en el tradicional Peugeot Lounge, y asistieron Bebu Néstor Girolami, Mariano Werner, el santafesino Fabián Yannantuoni y Matías Muñoz Marchesi, mientras que como no podía ser de otra manera, el Flaco Juan María Traverso. El ex piloto oriundo de Ramallo, fue claro al destacar: "Nos costó mucho en aquella época que el Callejero sea autorizado para poder correr, a mí venir a Santa Fe me gusta mucho, me parece bárbaro, es la carrera del año".

"Santa Fe es un circuito dentro del calendario donde siempre los Peugeot han sido contundentes ahora, venimos con falta de resultados, no viene siendo un buen año para todo el conjunto de trabajo", explicó el Bebu Girolami.