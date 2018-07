Los Jaguares cayeron en Pretoria

En el anteúltimo partido de la temporada, en el Loftus Versfeld de Pretoria, Bulls se impuso ante Jaguares en un partido lleno de tries. La victoria quedó en casa por 43 a 34.Jaguares comenzó -como en muchos partidos de esta temporada- con un juego frontal, físico, y de mucha dinámica. En efecto, a menos de 5 minutos de empezado el encuentro, los argentinos ya habían anotado por duplicado, por intermedio de Nico Sánchez y del capitán Pablo Matera.

El primero de ellos fue consecuencia de fortaleza personal y elusividad. El segundo, en cambio, vino de una gran corrida de Javier Ortega Desio, quien habilitó a Gonzalo Bertranou, y que culminó con el jugador surgido en Alumni apoyando debajo de los postes del Loftus Versfeld. La tercera línea siguió haciendo de las suyas, y Tomás Lezana logró filtrarse en la defensa y habilitar al mendocino Gonzalo Bertranou para que, a los 18 minutos de juego, la visita marcara su tercer try.

A partir de allí, el conjunto africano comenzó a tener mayor participación en el juego, y sobretodo, a ensuciar las pelotas del ataque visitante en los puntos de contacto. Con la pelota en las manos, la dureza de sus forwards, y la velocidad y fortaleza de sus backs, Bulls marcó tres tries y pudo no solamente meterse en partido, sino pasar a ganarlo. John Ben Kotze, Embrose Papier, y Jesse Kriel fueron los encargados de dar vuelta el partido.





El comienzo de la segunda mitad no tuvo cambios en relación a cómo habían terminado los primeros 40 minutos. Bulls, con confianza, siguió atacando. Pollard estiró la ventaja con un penal, pero luego de una pelota pescada de Tute Moroni -en su regreso a la titularidad- y una gran corrida de Emi Boffelli que generó el espacio de Gonzalo Bertranou para un nuevo try de Jaguares, la visita pudo ponerse arriba en el tanteador, nuevamente.

Sin embargo, el desarrollo de la segunda mitad fue controlado por la franquicia de Pretoria, que mantuvo la presión sobre el juego de Jaguares que no pudo ordenarse. La defensa de Bulls logró controlar la dinámica visitante que se quedó sin opciones, más allá de los cambios que, por momentos, lograron darle aire.

Los tries de Handre Pollard, Marco Van Staaden y Jamba Ulengo hicieron que entrando a los últimos 10 minutos del partido los locales estuvieran arriba por 43 a 29.Un tardío try de Pablo Matera cuando ya había sonado la chicharra puso el resultado final sobre el tablero. Jaguares jugará en una semana, en Durban, ante Sharks, en lo que será un partido clave de cara a la clasificación de los playoffs.





El capitán de Jaguares, Pablo Matera, señaló que "la verdad es que cuesta hacer un balance y dar en la tecla de lo que pasó. Nos costó mantener la intesidad, nuestro plan de juego sólo funciona cuando el equipo corre mucho, y hoy no lo logramos".

"Nos faltó cinco para el peso, todo lo que habíamos entrenado en la semana salían bien. No pudimos ganar porque fallamos algunas cuestiones, nos faltó correr un poco más y por eso terminamos con este gusto amargo", señaló el tercera línea del elenco argentino.





Síntesis

Bulls 43- Jaguares 34

Bulls: Pierre Schoeman, Jaco Visagie y Conraad van Vuuren; Jason Jenkins y RG Snyman; Marco van Staden, Jannes Kirsten y Hanro Liebenberg; Embrose Papie y Handré Pollard (capitán); Divan Rossouw, Johnny Kotze, Jesse Kriel, Jamba Ulengo y Warrick Gelant. Entrenador: John Mitchell.

Ingresaron: Edgar Marutlulle, Simphiwe Matanzima, Matthys Basson / Morne Smith, Thembelani Bholi, Nic de Jager, Ivan van Zyl, Manie Libbok, Dries Swanepoel

Jaguares:Santiago García Botta, Agustín Crevy y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Matías Alemanno; Pablo Matera, Tomás Lezana y Javier Ortega Desio; Gonzálo Bertranou y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Julián Montoya, Javier Díaz, Santiago Medrano, Tomás Lavanini, Marcos Kremer, Martín Landajo, Matías Orlando y Sebastián Cancelliere.

Primer Tiempo: 3', Try de Sánchez (J); 5' y 19' Goles de Sánchez por Tries de Matera y Bertranou (J); 21', 34' y 41', Goles de Pollard por Tries de Kotze, Papier y Kriel (B);

Resultado Parcial: Bulls 21 - Jaguares 19

Segundo Tiempo: 3', Penal de Pollard (B); 6' , Gol de Sánchez por Try de Bertranou (J); 11', Try de Ulengo (B); 16' y 25', Goles de Pollard por Tries de Van Staden y Ulengo (B); 22', Penal de Boffelli (J) 41', Try de Matera (J)

Estadio: Loftus Versfeld, Pretoria

Referee: Egon Seconds (Sudáfrica).