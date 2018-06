Los Jaguares se enfocan en Stormers

Tras las derrotas de Los Pumas con Gales, por partida doble, y frente a Escocia, lo cual deparó la renuncia de Daniel Hourcade como head coach, los jugadores cambiaron el chip, y ya trabajan pensando en el Súper Rugby.





Antes del receso, la franquicia nacional tenía una racha de seis triunfos consecutivos, y estaba séptimo en la clasificación general, por ahora metiéndose en los play offs. Lo que viene es el duelo ante Stormers, y un triunfo sería fundamental para seguir prendido en la lucha por acceder a la siguiente fase.





La escuadra conducida por Mario Ledesma, Nicolás Fernández Miranda, y Martín Gaitan, vencieron en su última presentación a Sharks de Sudáfrica por 29 a 13. El lunes, el plantel comenzó con los entrenamientos en vistas al cotejo frente Stormers, con el objetivo de ganar el séptimo partido consecutivo de la temporada.





Mientras que los backs realizaron ejercicios en el gimnasio, los forwards llevaron a cabo análisis de video en el Salón de Usos Múltiples. Una vez finalizada la actividad de cada uno, intercalaron lugares y trabajos.





Por la tarde, todo el equipo trabajó en cancha realizando ejercicios de claridad, practicando las distintas jugadas, y ensayando el plan de juego. El martes fue doble turno, backs y fowards se movieron por separado en el entrenamiento de unidades, y luego se pasó a una fase de alta intensidad. Posteriormente, los fowards trabajaron line out, y los backs, muchos movimientos con pelota.





El sábado 30 de junio, en el Estadio José Amalfitani, la franquicia argentina disputará su último partido del año en condición de local, al menos en lo que se refiere a temporada regular. Habrá un condimento extra en esa jornada: Una vez finalizado el encuentro de la fecha 17 del Personal Super Rugby, Hindú y Newman disputarán la final del ICBC Nacional de Clubes. Una tarde de rugby para toda la familia.





En el caso de los backs están todos los jugadores a disposición del cuerpo técnico, llámese Tomás Cubelli, Matías Moroni, el rosarino Jerónimo De la Fuente y el tucumano Ramiro Moyano, mientras que por el lado de los delanteros, Julián Montoya continúa con un problema en la espalda, y todavía no puede entrenar con normalidad. Al jugador de Cardenal Newman, se suma el entrerriano Marcos Kremer, a quien frente a Escocia terminó con un golpe en la cresta. No sería arriesgado, y se lo conservaría para los play off.





El medio apertura Santiago González Iglesias, expresó que "primero hablamos de lo que pasó ante de la ventana, de lo que pasó con estos tres resultados malos con Pumas, y obviamente tratando de ver lo que hicimos mal. Igualmente ya estamos enfocados en Stormers, estuvimos viendo como vamos a jugar, y pensando en lo que tenemos que hacer".





"El rival nos jugó mucho la pelota, encontró espacios que les dejamos, hoy somos otro equipo, hemos mejorado mucho la defensa, ahora tenemos mucha posesión, y más control de la pelota. Será un partido duro, ellos vienen a jugarse la última chance, ambos sabemos que nos jugamos, así que el comienzo será de no arriesgar mucho por parte de ambos", destacó el back formado en Asociación Alumni.





Como ocurre habitualmente, este miércoles será jornada de descanso, y el jueves, se trabajará por la mañana en las instalaciones del Buenos Aires Cricket & Rugby Club , mientras que por la tarde, será dada a conocer la alineación titular para medirse con Stormers.





El viernes por la mañana se realizará el tradicional Captain´s Run en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield. Será un cotejo clave, el último de la franquicia en condición de local, que dará comienzo a las 14.40, y contará con el arbitraje del australiano Angus Gardner.