Los Leones debutan en Cochabamba

Mientras que por estos días un plantel se encuentra disputando una serie de test matches ante Malasia en Mar del Plata, otros 16 jugadores se preparan para participar de los XI Juegos Sudamericanos (ODESUR). Entre el 29 de mayo y el 7 de junio, Argentina competirá en Cochabamba ( Bolivia ), certamen en el que diez jugadores tendrán su bautismo de fuego con la camiseta argentina en el seleccionado mayor.

Al respecto del trabajo realizado de cara al certamen, Matías Vila, asistente de Orozco y quien asumirá el rol técnico en la cita continental, explicó: "La convocatoria de 43 jugadores fue basada en los grupos que ya venían trabajando con el cuerpo técnico anterior, más algunos que queríamos ver en qué nivel estaban, lo más rápido posible, para poder tomar decisiones de cara al futuro. Dado que se superponían los ODESUR con la serie de test matches ante Malasia, nos vimos obligados a entrenar un grupo extenso, que a la vez se vio reflejado en el beneficio de poder ver y testear una buena cantidad de jugadores. La preparación del grupo ODESUR fue de forma integrada con todo el resto, entrenando de lunes a viernes."

Sobre el nivel del hockey argentino y el lugar que hoy ocupan los Leones a nivel internacional, aseguró: "No es fácil entrenar todo el año con un grupo tan extenso porque se perderían de foco otros objetivos. Estamos de acuerdo con que Argentina debe ir incorporando jugadores nuevos y que se pueden ir adaptando a la base del equipo con éxito. Hoy Argentina es observado de otra manera por lo que se creció los últimos años y por eso hay que ir a los torneos con objetivos ambiciosos; es lo que el equipo demanda y es la vara que los mismos jugadores pusieron".





En Cochabamba, Argentina presentará un equipo de 16 jugadores, en donde diez tendrán su bautismo de fuego con el seleccionado mayor. Sólo Alan Andino (37), Tomás Santiago (5), Tomás Bettaglio (5), Tomás Rodríguez Larrinaga (5), Marc Ganly (4) y Gonzalo Merino (4) acreditan partidos internacionales. Lautaro Córdoba, Ian Rothbart, Nicolás Garrone, Juan Catán, Matías Bustos, Federico Moreschi, Federico Gomez, Martín Ferreiro, Manuel Sacchetti y Nicolás Acosta, debutarán.





"Será una gran experiencia para ellos. Poder vestir la camiseta y representar al país no es lo mismo que simplemente venir a entrenar. Muchas conclusiones a este nivel se sacan al ver al jugador con la camiseta puesta. Es por ello que nos vino muy bien esta doble competencia para posteriormente poder realizar la nueva convocatoria de cara al Trofeo de Campeones y el Mundial", concluyó Vila, ex-capitán de los Leones y quien vistiera la camiseta argentina entre 2000 y 2013.





Los varones participarán en el grupo A y se presentarán el martes 29 de mayo contra Uruguay (11 hs), el 31 se medirán con Venezuela (17 hs) y cerrarán la fase de regular ante Bolivia, el sábado 2 de junio, a las 13.





29518 f2 leones.jpg











Más información

El torneo femenino estará compuesto por siete seleccionados, divididos en dos grupos. Las Leonas se medirán con Brasil y Perú por la zona A. El miércoles 30 de mayo enfrentarán a Perú (15 de Argentina) y el 1 de junio a las brasileñas, en el mismo horario.





"Me imagino el momento de ponerme la camiseta lleno de alegría y orgullo. Desde que estoy acá soy feliz y hago lo que más me gusta", reveló. "Mis expectativas para los ODESUR son dar lo mejor, jugar con conceptos y aplicar todo lo que me enseñaron a lo largo de los meses que estuve acá", aseguró la tucumana Camila Machin.





Las Leonas designadas son: Mariana Scandura, Azul Rossetti, Pilar Campoy, Sofía Toccalino, Bárbara Borgia, Bárbara Dichiara, Agustina Gorzelany, Milagros Fernández Ladra, Priscila Jardel, Victoria Sauze, Camila Machin, Catalina Labake, Agostina Alonso, Magdalena Fernández Ladra, Julieta Jankunas y Agustina Albertarrio.