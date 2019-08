Los "liberados" de la 5ª fecha de la Superliga

Fox Sports y Turner dieron a conocer son los partidos de la fecha 5 de la Superliga 2019/2020 que se podrán ver en el sistema básico de cable, sin pagar el Pack Fútbol.

En la primera edición fueron cuatro partidos, mientras que ya para la pasada edición edición eran dos encuentros, después aumentaron a tres, y después fueron variando, aunque siempre respetando que esos encuentros se ven por Fox Sports 2 o TNT (la misma de las series y películas).

Esta opción básica es sólo en SD (definición normal). Para ver estos partidos "liberados" en definición HD (alta definición) hay que contratar el Pack Fútbol y así los encontrarán disponibles en Fox Sports Premium HD y TNT Sports HD.

Este fin de semana volverán a ser dos y no estarán los equipos santafesinos. Unión era presumible que no, ya que juega contra San Lorenzo que, al ser uno de los grandes, siempre va por abono; mientras se especuló con la chance de que Colón y Rosario Central si pueda ir "gratis", sin embargo la Superliga no lo dispuso.

Los "liberados"

Domingo 1 de septiembre, a las 13.15: Newell's-Huracán (TNT)

Domingo 1 de septiembre, a las 13.15: Talleres – Aldosivi (Fox Sports 2)