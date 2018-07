Los mejores memes que dejaron las redes por la eliminación de Brasil

Tras la eliminación de la selección argentina en el Mundial de Rusia, los hinchas buscan a que equipo apoyar. Los nombres van variando de acuerdo a los gustos y los momentos. Pero en lo que no suele haber dudas es en la reacción de los argentinos ante un derrota de Brasil, mucho más cuando es el máximo favorito para quedarse con la Copa.

No hay caso, no se lo puede evitar. Es por eso que ante la derrota de los brasileños, a manos de Bélgica que le ganó por 2 a 1 y sacó del Mundial de Rusia a Neymar y sus compañeros, los memes no se hicieron esperar y explotaron en las redes sociales.