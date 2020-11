image.png La institución está ubicada en barrio Villa Adelina Centro y cumple un rol social importante.

El presidente de Los Piratitas de Santo Tomé manifestó que "reitero que lo importante es preservar la salud, y si el año que viene todo cambia, nos volveremos a ver las caras, y no sufrir la baja de ninguno de la institución y de los allegados al club que es mucha gente. Nosotros fichamos más de 200 jugadores, y este año se incorporaban muchos más, pero con todo esto de la pandemia no se pudo llevar a cabo".

El dirigente de la entidad que tiene 11 años de vida contó que "la experiencia de entrar a la Liga Santafesina fue muy positiva, nos abrió muchas puertas, en lo personal, no para mí, sino en beneficio del club. Fuimos buenos anfitriones, porque cuando recibimos a los clubes y le brindamos lo que humildemente podemos, ellos también después cuando fuimos a visitarlos lo hicieron del mismo modo. Obtuvimos muchos logros a nivel institucional pero no a nivel deportivo, porque quedó demostrado en las tablas de posiciones, aunque es cierto que es una competencia de muy alto nivel".

image.png Ojeda destacó que fue muy importante haber podido ingresar a la Liga Santafesina de Fútbol.

Un club con objetivos claros

"Para nosotros el poder ingresar el año pasado a la Liga Santafesina de Fútbol fue muy gratificante, reitero que no hablemos de la parte deportiva, pero si en lo institucional, que después de diez años de ardua labor se pudo lograr el objetivo que por ahí uno no pensaba hacer tan rápido. Empezamos con una escuelita de fútbol, teníamos 50 chicos, jugábamos encuentros, después pasamos a la Liga Santotomesina, cerró y pasamos a Liga Barrial de Santa Fe" señaló el presidente de la institución ubicada en Villa Adelina Centro.

También manifestó que "después todos quieren ir creciendo, nosotros todavía no estábamos acá, lo hacíamos en un predio prestado que es la Asociación de Veteranos de Santo Tomé, a quienes les estoy muy agradecido a ellos. Luego, no te voy a mentir, usurpamos un terreno, esto estaba acéfalo, pudimos conseguir acá e hicimos muchas cosas. El vestuario no estaba, las dimensiones de la cancha no daban, muchas mejorías se le hicieron para los cual nos tuvimos que arremangar y poner mucho trabajo".

image.png Los Piratitas cumplió 11 años de vida el pasado 14 de abril, pero no pudo haber festejos.

"Nos pusimos a trabajar, y en el 2017 tuvimos la visita de Axel Menor, que en ese entonces estaba de presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, nos visitó y nos dejó una serie de cosas para hacer, y tratamos de ir cumpliéndolas. No llegamos en el 2018, nos pusimos como meta el 2019 y lo logramos. Tuvimos la habilitación de la Liga Santafesina de Fútbol, y empezamos a caminar este camino, donde uno aprende muchas cosas" precisó el presidente de Los Piratitas.

Más sensaciones desde Adelina Centro"

A cerca de cómo fueron los inicios de Los Piratitas de Santo Tomé, Ojeda explicó que "Los Piratitas fue algo alocado, porque éramos diez papás que buscamos darle un espacio a los chicos. Un espacio recreativo, donde veíamos la necesidad del fútbol y de muchas cosas más, porque el barrio tiene muchas necesidades. Adelina Centro se pobló mucho, entonces empezamos a trabajar para darle contención a los chicos".

Agregó que "hace unos años existía Santa Fe Football Club, queríamos asemejarnos un poco, pero nada que ver, porque no llegábamos a ser esa institución, y entonces le pusimos Los Piratitas Football Club. Ese fue el nombre, donde usábamos camisetas rojas con azul, y ahí empezó a desandarse esta historia que ya lleva once años de vida. Después fue todo crecimiento, y hoy nos encuentra trabajando y siendo parte de la Liga Santafesina".

image.png Con las puertas cerradas por la pandemia, la dirigencia trabaja para cuando regrese la actividad al club.

En relación a la función social que cumple Los Piratitas, el presidente Ojeda sostuvo que "acá adentro se generó, ahora que tenemos un espacio físico, que antes no teníamos, apostamos e hicimos una copa de leche, el cual se le brinda a casi 100 chicos la ración, lo cual nos pone muy orgullosos. Se siguió brindando en esta etapa de pandemia, un comedor, y no estamos con la mente puesta en lo futbolístico. Porque nuestra intención es formar jugadores de fútbol, pero ante todo queremos formar buenas personas".

"Con esto de la pandemia no hemos recibido ningún tipo de ayuda gubernamental, y la verdad es que estamos un poco desolados. A veces digo que no es necesario el apoyo económico, que, si importa en un club, venir al club y preguntar que falta. Siempre es bueno un apoyo moral, pero estamos muy solos. Y sobre todo luchando muy solos" destacó el dirigente a cerca de la falta de apoyo de las autoridades gubernamentales.