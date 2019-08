Los primeros pasos de Bay en España

Valladolid es una ciudad ubicada al noroeste de España. Hasta allí llegó el medio scrum santafesino Estanislao Bay para seguir su carrera como deportista. El VRAC Quesos Entrepinares es la institución que le abrió las puertas al rugby europeo.

El jugador formado en el CRAI de Santa Fe, partió hacia España para sumarse a un muy buen equipo que afronta el campeonato de la Federación Española de Rugby. Su incorporación al elenco español fue muy bien recepcionada, y conociendo la calidad del nueve argentino, su presencia será más que positiva.

En diálogo con UNO Santa Fe, desde España, Estanislao Bay señaló sobre su arribo que "Fue muy bueno, tal como lo esperaba, después de veinte horas de viaje entre Santa Fe y Valladolid. El primer día que llegué fui a conocer las instalaciones del club, a los entrenadores, y a mis compañeros. Ese primer día tenía ganar de empezar a moverme, y a tocar la pelota, que es a lo que vine".

"La presentación del equipo fue muy lindo, breve, pero agradable, porque creo que la principal se hace el mes que viene, que ahí nos presentan en un lugar importante de Valladolid" contó sobre una primera exposición pública y foto oficial desarrollada recientemente, que son las fotos que ilustran esta nota.

thumbnail_28819 f02 tany bay en españa 1.jpg

Sobre con quien le toca convivir en Valladolid, Tany, sostuvo que "Vivo con dos españoles, con Pablo que es Marvella y está hace siete años acá en Valladolid, porque juega y estudia, y en el caso de José, tiene 20 años, es Madrid, vino acá a estudiar su primer año y les tocó vivir conmigo. Tuve suerte, son dos buenas personas, son muy atento, y eso es super valorable".

Más sensaciones de España

En cuanto a como es un día en Valladolid expresó que "Me levanto temprano, desayuno fuerte, y después estamos con los chicos. Tomamos mates, leemos un libro, se puede salir a recorrer un poco. Después a la una del mediodía entrenamos, así que antes de eso comemos algo más para poder ir bien cargado. Ese es el entrenamiento fuerte de campo, a las 3 de la tarde regresamos, descansamos, y luego a las 7, está el segundo entrenamiento. A la noche las energías están complicadas, entonces buscamos descansar, para estar bien para el día siguiente".

"La pretemporada viene muy bien, estoy muy agusto, muy contento, y me adapté muy rápido. El único tema, por así decirlo, puede ser el clima, que venía acostumbrado a jugar en invierno con frío, y pasamos a un poco más de calor, con sol a la una de la tarde, casi 32° grados, esa fue la complicación. Pero me adapté, en la segunda semana me sentí mucho mejor, y ahora con más aire en todo sentido. La llevo de buena manera, porque uno nunca sabe con que se puede encontrar", explicó Bay sobre como se preparan para afrontar el campeonato que se iniciará el 15 de septiembre ante el Bathco por la Copa.

thumbnail_28819 f01 tany bay en españa 1.jpg

El ex capitán del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby comentó que "Hasta ahora la pretemporada fue de trabajos, ahora el próximo fin de semana jugaremos el primer amistoso contra Cisneros en Madrid, y ya después tenemos un partido mucho más importante. Ojalá me toque jugar, para ver en que nivel me encuentro, y esperemos que tenga un buen partido el fin de semana".

Finalmente, sobre la presencia de otros compatriotas en el equipo, Bay destacó que "En total somos nueve argentinos, es el año que más chicos hay en el VRAC de Valladolid, es algo bueno, porque tener chicos conocidos de otros clubes es bueno. Seguramente le van a aportar mucho, porque el rugby argentino es bueno, y espero poder aportar mi granito de arena en beneficio del equipo".