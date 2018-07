Los Pumas 7´s arrancaron con un triunfo en USA

Los Pumas 7s tuvieron un debut sin fisuras y vencieron a Canadá por 28 a 0 en su primera presentación en el Mundial de San Francisco. Los tries del elenco argentino fueron apoyados por Santiago Mare (2), Gastón Revol y Mateo Carreras. Mañana se medirán ante Fiji a las 19.54 por un lugar en semifinales.





Fue sin dudas el comienzo soñado para los dirigidos por Santiago Gómez Cora, que desde un inicio marcaron diferencias. Los dos tries de Mare llegaron tras buenas jugadas colectivas, pero siempre teniendo a la defensa como estandarte principal.





Antes de finalizar la primera etapa, el capitán Revol amplió diferencias con una buena jugada por el lado ciego del ataque, que dio cifras definitivas para el primer tiempo: 21 a 0.





En el complemento, Canadá intentó la reacción, pero la sólida defensa albiceleste impuso condiciones y permitió recuperar la pelota para que el debutante, Mateo Carreras, pudiera llegar al ingoal en una de las últimas jugadas del partido.





El tanteador final reflejó lo que fue la producción del equipo argentino, con una buena defensa que permitió mantener el ingoal en cero y que fue la principal arma para construir en ataque una buena diferencia.





Este sábado, a las 19.50, será el turno de medir fuerzas ante el gran candidato: Fiji. El equipo isleño derrotó sin problemas a Japón (35 a 10) y será una prueba de alto nivel para el seleccionado nacional.





"Sin dudas fue el partido que estábamos esperando. Teníamos mucha ansiedad y nerviosismo, pero pudimos canalizarlo. Creo que la clave estuvo en tener una buena defensa y a partir de ahí aprovechar cada oportunidad." señaló el capitán Gastón Revol.





pumas 7 1.jpg



El jugador cordobés comentó: "El primer partido siempre es difícil y quizás los nervios nos llevaron a cometer algunos errores en ataque, pero como dijimos en la ronda al final del partido, rescatamos nuestra defensa como principal virtud y creo que si seguimos así vamos a poder avanzar en el torneo".





En la primera jornada del Mundial de Seven que se desarrolla en San Francisco se dieron estos resultados: Estados Unidos se impuso a Gales 35 a 0; Sudáfrica a Irlanda 45 a 7; Fiji a Japón 35 a 10; Nueva Zelanda a Rusia 29 a 5; Inglaterra a Samoa 19 a 15; Australia cayó con Francia 22 a 17 y Escocia le ganó ajustadamente a Kenya por 31 a 26.





En la presente jornada se jugarán estos cotejos: Tonga con Chile, Papa Nueva Guinea con Uruguay, Jamaica con Hong Kong, Zimbawe con Uganda, Kenya con Irlanda, Canadá con Japón, Australia con Rusia, Gales con Samoa, Escocia con Sudáfrica, Argentina con Fiji, Francia con Nueva Zelanda, y Estados Unidos con Inglaterra.





Síntesis

Argentina: Conrado Roura, Santiago Álvarez Fourcade y Matías Osadczuk; Lautaro Bazán Vélez, Gastón Revol (capitán), Santiago Mare y Franco Sábato. Entrenador: Santiago Gómez Cora. Luego ingresaron: Marcos Moroni, Mateo Carreras y Luciano González Rizzoni.





Canadá: Admir Cejvanovic, Isaac Kaay y Harry Jones (capitán); Connor Braid, Nathan Hirayama, Justin Douglas y Pat Kay. Entrenador: ‎Damian McGrath. Luego ingresaron: Tom Bradley, Luke McCloskey, Matt Mullins y Andrew Coe.





Primer tiempo: 1´ try Santiago Mare convertido por Revol, 6´ try Santiago Mare convertido por Gastón Revol, 8´ try y conversión de Gastón Revol.





Segundo tiempo: 14´ try Santiago Carreras convertido por Santiago Mare.