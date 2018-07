Los Pumas 7s cayeron ante Fiji por 43 a 7 y se despidieron de la lucha por la Melrose Cup en el Mundial de San Francisco. Argentina tendrá ahora la oportunidad de luchar por el quinto puesto y para esto deberá vencer mañana a Francia, desde las 16:18.

No hubo paridad entre ambos seleccionados en el duelo de cuartos de final. Fiji impuso condiciones desde el primer minuto y haciéndose fuerte con un gran juego aéreo monopolizó la posesión en el primer tiempo para irse al descanso 19 a 0.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora intentaron la reacción en el inicio del complemento con un try de Sábato convertido por Revol. Pero Fiji volvió rápidamente a tomar las riendas del partido y con una ráfaga de tries dio cifras definitivas al tanteador.

"No pudimos tener la pelota y cuando erras un tackle estos equipos no te perdonan. Nos duele perder este partido porque hicimos mucho esfuerzo para llegar hasta acá y nos quedamos in posibilidad de luchar por la Copa de Oro.", expresó el jugador de Sitas, Matías Osadczuk quien a su vez agregó: "Ahora hay que seguir para adelante porque el torneo continúa y tenemos que apuntar a quedarnos con el quinto puesto."

El rival de este domingo será Francia que estuvo cerca de vencer a Nueva Zelanda, aunque terminó cayendo por 12 a 7. Por su parte, las semifinales por el título serán, Sudáfrica vs Inglaterra y Nueva Zelanda ante Fiji.

Además de la derrota de los argentinos , Inglaterra batió a Estados Unidos por 24 a 19, Nueva Zelanda a Francia por 12 a 7, Sudáfrica a Escocia por 36 a 5,, y Gales a Samoa por 24 a 19. También se registró el triunfo de Australia sobre Rusia por 41 a 0, Canadá a Japón por 35 a 17, Irlanda a Kenya 24 a 14, Uganda a Zimbawe 24 a 10, Hong Kong a Jamaica 24 a 10, Uruguay a Papa Nueva Guinea 21 a 19 y Chile a Tonga 33 a 29.

Este domingo se jugará la últmia jornada de la competencia organizada por World Rugby. En semifinales de la copa de Oro, Fiji jugará con Nueva Zelanda, y Sudáfrica con Inglaterra, mientras que por la plaza del 5° al 8° lugar, lo harán Escocia con Estados Unidos y Argentina con Francia.





En semifinales del Challenge, Irlanda jugará con Gales, y Canadá con Australia, mientras que por la ubicación del 13° al 16° lugar, Japón se medirá con Rusia y Kenya con Samoa. En semifinales del Bronce, Uruguay enfrentará a Hong Kong, y Chile a Uganda, mientras que por la ubicación del 21 al 24 lugar, Papa Nueva Guinea se medirá con Jamaica, y Tonga lo hará con Zimbawe.





Síntesis:

Argentina: Conrado Roura, Santiago Álvarez Fourcade y Matías Osadczuk; Lautaro Bazán Vélez, Gastón Revol (capitán), Santiago Mare y Franco Sábato. Entrenador: Santiago Gómez Cora. Luego ingresaron: Marcos Moroni, Mateo Carreras y Luciano González Rizzoni.

Fiji: Semi Kunabuli Kunatani, Kalione Nasoko y Paula Dranisinukula; Semi Radradra, Vatemo Ravouvou, Josua Tuisova y Jerry Tuwai (c). Entrenador: Gareth Baber. Luego ingresaron: Alosio Naduva, Sevuloni Mocenacagi, Jasa Veremalua, Leone Nakarawa, Amenoni Nasilasila y Sevuloni Mocenacagi.





Primer tiempo: 1' try Nasoko convertido por Ravouvou, 2' try Dranisinukula y 4' try Tuisova convertido por Ravouvou.

Segundo tiempo: 8' try Franco Sábato convertido por Gastón Revol, 9' try y conversión de Nasilasila, 12' try y conversión de Naduva, 14' try Nakarawa y 15' try y conversión de Nasilasila.