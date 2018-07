Los Pumas 7´s finalizaron quintos en Estados Unidos

os Pumas 7s tuvieron un cierre impecable y tras derrotar a Estados Unidos por 33 a 7, finalizaron en la quinta posición del Mundial de San Francisco, el cual coronó campeón a Nueva Zelanda.





Argentina arrancó la última jornada de competencia con un sólido triunfo ante Francia, por 26 a 15, que incluyó tries de Osadczuk, Bazán Vélez, Sábato y Álvarez Fourcade. Superior desde el primer minuto, el elenco capitaneado por Gastón Revol tuvo como principal estandarte el aspecto defensivo y a partir de allí empezó a marcar diferencias para irse al descanso 19 a 0.





Con el score a su favor, Argentina manejó los tiempos y redondeo una victoria que le permitió el pasaje a la final por la Copa de Plata ante el seleccionado local.





Frente a Estados Unidos, los dirigidos por Santiago Gómez Cora jugaron el mejor partido del certamen y dominaron durante todo el partido a su rival. Con un planteo inteligente, teniendo posesión y presionando tanto en ataque como en defensa, Los Pumas 7s se fueron al descanso 19 a 0 con tries de Mare, Osadczuk y Sábato.





En el complemento, la historia no cambió y Argentina siguió ampliando la ventaja. Osadczuk nuevamente, y Marcos Moroni pusieron el partido 33 a 0, mientras que Estados Unidos descontó con un try en la última jugada del encuentro.





Fue sin dudas un cierre ideal para el Seleccionado Nacional, que pese a perder con Fiji en la jornada de ayer, nunca bajo los brazos, siguió adelante y terminó el certamen bien arriba. Un cierre de temporada merecido para un equipo que jugó en gran nivel el Circuito Mundial y lo rubricó en su paso por San Francisco.





En San Francisco, Los Pumas 7´s habían comenzado con un triunfo sobre Canadá por 28 a 0, con tries apoyados por por Santiago Mare (2), Gastón Revol y Mateo Carreras. En la segunda presentación cayeron frente a Fiji por 43 a 7, con un try de Sábato y la conversión del cordobés Revol.





"El balance es sin dudas muy positivo, obviamente sabemos todo lo que pasamos durante el año. Teníamos una ilusión que era salir campeones, por eso nos rompimos el alma en cada entrenamiento. El otro objetivo era salir quintos para superar nuestro ránking en el circuito" señaló el entrenador argentino Santiago Gómez Cora.





Agregó que "nos queda la espina de la derrota con Fiji, no por perder, sino por la forma en que lo hicimos, porque no pudimos hacer nunca pié. Hace un mes en Londres no ganamos de casualidad, pero le jugamos de igual a igual, y eso nos deja muy conforme. Hay una deuda, y una brecha que hay que acortar, seguir creciendo y apuntar a estar en la próxima temporada entre los cincos primeros".





23718 f2 seven usa.jpg











Más información

El campeón del Mundial de Seven desarrollado en Estados Unidos, tuvo como campeón a Nueva Zelanda al imponerse a Inglaterra por 33 a 12. El ganador del Bronce resultó Sudáfrica al imponerse a Fiji por 24 a 19. El séptimo lugar se lo adjudicó Escocia al vencer a Francia por 29 a 24. El ganador del Challenge Trophy fue Irlanda al derrotar a Australia por 24 a 14. En la posición 11°, quedó Gales al ganarle a Canadá 35 a 12, y Samoa al doblegar a Rusia 22 a 17 quedó en el 13° lugar.





La posición 15 quedó para Japón luego de vencer a Kenia 26 a 14, mientras que Chile ganó el Bowl tras superar a Hong Kong 20 a 7. Finalmente, el puesto 19° quedó para Uganda luego de imponerse a Uruguay por 38 a 28.









Síntesis

Argentina: Santiago Álvarez Fourcade, Conrado Roura y Matías Osadczuk; Mateo Carreras, Franco Sábato, Santiago Mare y Gastón Revol. Luego ingresaron: Lautaro Bazán Vélez, Germán Schultz, Marcos Moroni, Máximo Provenzano y Luciano González.

Estados Unidos: Matai Leuta, Brett Thompson y Stephen Tomasin; Maka Unufe, Madison Hughes, Perry Baker y Folau Niua. Luego ingresaron: Ben Pinkleman, Martin Iosefo, Carlin Isles y Kevon Aaron Williams.

Primer tiempo: 3´ try Santiago Mare, 4´ try penal (AR), 8´ try Franco Sábato convertido por Gastón Revol.(19-0).

Segundo tiempo: 7´ try Matías Osadczuk convertido por Gastón Revol, 13´ try Marcos Moroni convertido por Bázan Velez, 16´ try Iosefo convertido por Tomasin.