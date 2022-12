Los Pumas 7's finalizaron sextos en la etapa del Seven en Ciudad del Cabo

En la segunda mitad, aunque el partido encontró una mayor paridad que en los primeros siete minutos, el conjunto fijiano iba a conseguir una nueva conquista al comienzo del mismo. Sobre el final, el debutante Simón Benítez Cruz iba a llegar al try para finalizar el encuentro 29-5. De esta manera, Los Pumas 7's cerraron la tercera etapa del circuito 2023 en sexto lugar.

La alineación albiceleste ante los fijianos comprendió a Fernando Luna, Rodrigo Isgro, Matías Osadczuk, Mateo Graziano, Agustín Fraga, Tobías Wade y Joaquín Pellandini.Luego ingresaron Santiago Vera Feld, Alejo Lavayén, Franco Rossetto, Juan Manuel Molinuevo y Simón Benítez Cruz, autor del único try.

Franco Rossetto.jpg El entrerriano Franco Rossetto de Estudiantes de Paraná cumplió un buen papel en el seleccionado de juego reducido.

En las semifinales por el 5° puesto, Los Pumas 7's se enfrentaron con Gran Bretaña, que venía de perder con Sudáfrica por 21-14 en los cuartos de final. En los primeros minutos del partido, el seleccionado nacional no logró obtener la posesión y los ingleses se hicieron más fuertes y estiraron la ventaja primero (0-7). Recién a los cuatro minutos Argentina pudo desplegar su juego y tras una corrida de Matías Osadczuk por el costado izquierdo, Los Pumas 7´s acortaron distancias (5-7). Dos minutos más tarde, Tobías Wade agarró la pelota en la línea de 22 propia y tras una serie de kicks y una larga corrida, apoyó el segundo try para el conjunto nacional; Matías Osadczuk fue el encargado de convertir el try (12-7).

Cuando parecía que terminaba el primer tiempo, Gran Bretaña doblegó la defensa Argentina y apoyó un nuevo try y se fue al descanso en ventaja por 12-14. Ya en el complemento, Los Pumas 7's se hicieron más fuertes y tras una buena jugada colectiva entre Joaquín Pellandini y Matteo Graziano, éste último logró apoyar debajo de los palos, y Juan Manuel Molinuevo estiró la diferencia con la conversión (19-14). A dos minutos del final, Agustín Fraga logró apoyar su séptimo try en lo que va del torneo y sentenciar el partido; Juan Manuel Molinuevo acertó nuevamente a los palos (26-14). De esta manera, Los Pumas 7´s accedieron al encuentro definitorio por el 5° puesto.

En la etapa clasificatoria, válida por el grupo C, Los Pumas 7's superaron a Kenia (19-5) y España (26-0), mientras cayeron con Nueva Zelanda (15-21).Luego, el conjunto argentino, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, perdió en cuartos de final ante Samoa (10-22).La próxima etapa (la cuarta del ciclo 2022-2023) se desarrollará en la ciudad de Hamilton, Nueva Zelanda, entre el 21 y 22 de enero del año entrante.