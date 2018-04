El seleccionado argentino de seven de rugby, Los Pumas 7's, avanzó este sábado a los cuartos de final del Seven de Hong Kong, correspondiente a la séptima etapa del Circuito Mundial que organiza la World Rugby, tras vencer a Francia por 31 a 14 y perder ante Estados Unidos por 31 a 17.





El equipo que dirige Santiago Gómez Cora había debutado superando a Gales 31 a 10 y por ello terminó segundo en el Grupo D con siete unidades, detrás de Estados Unidos con ocho. Ahora Argentina jugará por lo cuartos de final esta noche a las 23.58 de nuestro país jugando ante Fiji, ganador del Grupo A.





Argentina venció a Francia con tries de Matías Osadczuk (2), Conrado Roura, Franco Sábato y Germán Schultz, con tres conversiones de Gastón Revol, indicó el sitio oficial de la World Rugby. Luego, Los Pumas 7's fueron superados por Estados Unidos y los tantos se concretaron con tries de Rodrigo Etchart y Lautaro Bazán Vélez y un try y una conversión de Felipe Del Mestre.





Los Pumas 7's se encuentran en la quinta posición de la tabla general en una temporada sumamente positiva, en la cual han llegado a la final en los torneos de Ciudad del Cabo y Las Vegas. El puntero del circuito es Sudáfrica con 109 puntos, seguido por Fiji con 101, Nueva Zelanda con 92, Australia con 84 y Argentina con 77.