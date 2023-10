Los Pumas alternan buenas con malas y pierden con Inglaterra 26-23

Tagliafico admitió que no gustó su presencia con Los Pumas

Tras una infracción de los argentinos en una formación espontánea, llegó la apertura del marcador ya que el apertura Owen Farrell no perdonó y abrió la cuenta. A los 7 minutos falló la defensa celeste y blanca, el octavo Ben Earl encontró un buen ángulo, y logró el primer try de la noche parisina. Inglaterra se puso 10 a 0 en el marcador por la conversión de Farrell.

El equipo argentino no hizo pie, erraron varios tackles, y cometiendo infracciones. Los conducidos por Cheika no encontraban el rumbo y se defendió como pudo del ataque de los ingleses. Esa cuestión le sirvió a los británicos para seguir sumando de a tres para ponerse 13 a 0. De a poco comenzó a jugar de modo frontal, ganando metros, y el premio fue un penal debajo de los postes. Se eligió ir al scrum, pero la presión del pack británico fue eficiente, pero terminó siendo no cont y la pérdida de una chance apoyar en el ingoal contrario.

Hubo buenas decisiones, pero los errores de manejo lo privaron a Los Pumas de tener chances de try. Las bombas arriba son fuerte, pero después se perdía el control, ya que es cierto que la pelota estaba mojada. La paciencia y la calma era lo que le estaba faltando a los argentinos.

El buen juego en el piso le permitió a Los Pumas un penal a su favor, que logró transformar en los tres primeros puntos el rosarino Emiliano Boffelli. Se dieron algunas falencias a la hora de clarificar el juego, el equipo argentino propuso pero no concretó. Los argentinos continuaron mostrando errores de manejo, aparecieron las imprecisiones y las infracciones, por lo que Farrell con un penal puso el marcador 16 a 3. En la mejor acción ofensiva del seleccionado nacional, llegó un try de toda la cancha, muy bien jugado, pero el que terminó marcando fue el medio scrum Tomás Cubelli para poner con el goal de Boffelli el marcador 16 a 10 a favor del Rose Team.

Síntesis

Los Pumas 10- Inglaterra 16

Los Pumas: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya, 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Joel Sclavi, 18. Eduardo Bello, 19- Matías Alemanno, 20- Rodrigo Bruni, 21- Lautaro Bazán Vélez, 22- Nicolás Sánchez, 23- Matías Moroni

Inglaterra: 1- Ellis Genge, 2- Theo Dan, 3- Will Stuart, 4- Maro Itoje, 5- Ollie Chessum, 6- Tom Curry, 7- Sam Underhill, 8- Ben Earl, 9- Ben Youngs, 10- Owen Farrell, 11- Henry Arundell, 12- Manu Tuilagi, 13- Joe Marchant, 14- Freddie Steward, 15- Marcus Smith.

Suplentes: 16- Jamie George, 17- Bevan Rodd, 18- Dan Cole, 19- David Ribbans, 20- Lewis Ludlam, 21- Danny Care, 22- George Ford, 23- Ollie Lawrence.

Primer tiempo:

2´ penal Owen Farrell (I) 3-0

7´ try de Ben Earl convertido por Owen Farrell (I) 10-0

12´ penal Owen Farrell (I) 13-0

22´ penal Emiliano Boffelli 13-3

30´ penal Owen Farrell (I) 16-3

36´ try Tomás Cubelli convertido por Boffelli (A) 16-10

Cancha: Stade de France

Árbitro: Nic Berry (Australia)-