Los Pumas cada vez más cerca del debut

Argentina debutará en el Tres Naciones, que no contará con la participación del vigente campeón mundial Sudáfrica, el sábado venidero a las 3.10 de nuestro país en el Bankwet Stadium de Sidney ante los All Blacks.Los Pumas disputarán su segundo cotejo el 21 ante Australia, el 28 enfrentarán nuevamente a los All Blakcs y cerrarán el 5 de diciembre con los Wallabies, todos estos partidos a las 5.45.