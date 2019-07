Los Pumas cayeron ante Australia

En el marco de la segunda fecha del Rugby Championship, Los Pumas cayeron frente a Australia por 16 a 10, en el Suncorp Stadium de Brisbane, ante un muy buen marco de público y con el arbitraje de Ben O´Keeffe de Nueva Zelanda. El 10 de agosto, Argentina recibirá a Sudáfrica en la provincia de Salta.

El conjunto argentino jugó un muy flojo partido, con muchos errores de manejo, sin sentido para atacar ni capacidad de reacción. Lejos de su nivel, terminó siendo un partido para el olvido para los conducidos por Mario Ledesma.

El primer tiempo de los argentinos no fue bueno, hubo muchas imprecisiones, sobre todo en el manejo de la pelota. El line out no rindió lo esperado, al igual que el scrum no fue de lo mejor, y en ataque lo hicieron pero con movimientos muy desordenados.

El equipo nacional mostró mucha actitud pero el control de la pelota le costó mucho. A ello hay que sumarle decisiones equivocadas, errores no forzados, conducción descontrolada y varios tackles errados. Decididamente, Los Pumas jugaron por debajo del nivel que están preparados para llevar adelante.

Es importante destacar que Australia no hizo gran cosa, pero logró sacar rédito del mal partido que hicieron Los Pumas. Sobre el final del primer tiempo llegó una buena acción de los backs locales, que le permitió marcar un try por intermedio de Hodge, para irse al descanso ganando por 10 a 3.

wallabies 3.jpg

El segundo tiempo

En el arranque del complemento siguió el desorden y la pérdida permanente de la pelota. Los Pumas no tuvieron reacción, y su producción distó bastante de lo que fue lo hecho ante Nueva Zelanda en Vélez Sarsfield.

Australia se aprovechó de las ineficiencia y de las infracciones de los argentinos y con el pie de Christian Lealiifano puso 16 a 3 el marcador. La visita no encontró nunca el rumbo, atacaba con la pelota muy plano, algo que no hizo durante el Super Rugby.

El nivel de los argentinos fue muy bajo pero los australianos no brillaron y eso provocó ver un partido bastante deslucido. En un momento complicado, a minutos del final llego el try del santiagueño Isa a partir del line y el maul, y dejar el marcador 16 a 10.

Los Pumas jugaron mucho en campo rival, tuvieron la pelota, pero hubo poca claridad de manejo y táctica. La frustración de los jugadores se pudo notar en la cara, cuando terminó el cotejo y es entendible. No les salió nada.

wallabies 5.jpg

Síntesis:

Australia 16- Argentina 10

Australia: Scott Sio, Folau Fainga’a y Sekope Kepu; Izack Rodda y Rory Arnold; Lukhan Salakai-Loto, Michael Hooper (capitán) e Isi Naisarani; Will Genia y Christian Lealiifano; Marika Koroibete, Samu Kerevi, Tevita Kuridrani, Reece Hodge y Kurtley Beale. Entrenador: Michael Cheika.Ingresaron: Tolu Latu, James Slipper, Taniela Tupou, Rob Simmons, Luke Jones, Nic White, Matt To'omua y James O'Connor.

Argentina: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Juan Figallo; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Tomás Lezana y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni, Santiago Cordero y Joaquín Tuculet. Entrenador: Mario Ledesma.Ingresaron: Santiago Socino, Mayco Vivas, Ramiro Herrera, Matías Alemanno, Juan Manuel Leguizamón, Felipe Ezcurra, Joaquín Díaz Bonilla y Matías Orlando.

Primer tiempo: 10', Penal de Lealiifano (AU); 23', Penal de Sánchez (AR); 31', Gol de Lealiifano por Try de Hodge (AU);

Parcial: Australia 10 - Argentina 3.

Segundo tiempo:3' y 10', Penales de Lealiifano (AU); 34', Gol de Díaz Bonilla por Try de Isa (AR);

Cancha: Suncorp Stadium, Brisbane

Árbitro: Ben O’Keeffe (New Zealand)