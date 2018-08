Los Pumas cayeron en Durban

Los Pumas, con el debut de Mario Ledesma como entrenador, arrancaron su participación en el Rugby Championship con una derrota en su visita a Sudáfrica. El seleccionado argentino de rugby cayó ante los Spingboks 34-21. En tanto, Nueva Zelanda se impuso a Australia en Sydney por 13-38 en el partido inaugural del torneo que dirimen las cuatro grandes potencias del hemisferio Sur.

En la primera etapa, Argentina hizo un desgaste fuera de serie. La defensa fue muy buena y tuvo mucho trabajo. Los sudafricanos metieron mucha presión, aunque en parte lo supo resolver, pero por ahíi cometió infracciones. Ninguno de los dos equipos anduvo bien en el line out. Hubo pocos scrum, ganaron uno cada uno, y en el otro los argentinos cometieron penal. Igualmente, se notó que es una formación en la que se está trabajando y la incorporación del salteño Figallo ha sido más que positiva.

De todos modos, Argentina fue contundente, no tuvo mucho la pelota en su poder, pero supo aprovechar las oportunidades que dispuso. No tuvo la posesión y territorialmente fueron más eficiente los anfitriones. Al descanso se fue ganando la escuadra visitante por 14 a 10, a partir de los tries conseguidos por el tucumano Sanchez y Matera.

En el arranque del complemento, fueron los sudafricanos los que llegaron al try, primero un kick de Faf de Klerk para servirsela a Aphiwe Dyantyi quien logró el segundo en su cuenta personal. Tras un scrum que terminó en penal, los sudafricanos fueron al line y el maul, e inmediatamente busco el espacio, que fue sobre la punta y permitió el try de Makazole Mapimpi. El desgaste del primer tiempo se comenzó a pagar, los dueños de casa comenzaron a ser superiores en el contacto, y llego otro ensayo para dejar el marcador 27 a 14.









18818 f2 pumas sudafrica.jpg.jpg



Si bien Los Pumas aflojaron por el cansancio, fue a partir de una intercepcion de Moroni que consiguio un try que sumado al goal de Sanchez lo que puso el tablero 27 a 21. A diez del cierre, fue el medio scrum sudafricano quien llegó al try a partir de lograr perforar la defensa celeste y blanca.

En este segundo tiempo fue superior el local en el scrum a lo que hay que sumarle una buena performance de todo el equipo. La pareja de medios sudafricana fue eficiente, como asi también el trabajo de los wines que lograron dos ensayos cada uno. El dominio territorial y la posesión fue de los anfitriones y por eso no esta en discusión el triunfo logrado por 34 a 21. Fue un comienzo adverso en el inicio de la era de Mario Ledesma al frente del equipo, que debera mejorar para la semana proxima. La segunda fecha será ante el mismo rival pero de local. El escenario para recibir a Sudáfrica será el Malvinas Argentinas de Mendoza.





Síntesis:

Sudáfrica: Tendai Mtawarira, Malcolm Marx y Frans Malherbe; Eben Etzebeth y Pieter-Steph du Toit; Francois Louw, Siya Kolisi (c) y Warren Whiteley; Faf de Klerk y Handré Pollard; Aphiwe Dyantyi, André Esterhuizen, Lukhanyo Am, Makazole Mapimpi y Willie le Roux. Ingresaron: Bongi Mbonambi, Steven Kitshoff, Thomas du Toit, Marvin Orie, Marco van Staden, Embrose Papier, Lionel Mapoe y Damian Willemse. Entrenador: Rassie Erasmus.

Los Pumas: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy (c) y Juan Figallo; Guido Petti y Alemanno; Pablo Matera, Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Rodrigo Bertranou y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyan, Bautista Ezcurra, Matías Moroni, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli. Ingresaron: Diego Fortuny, Santiago García Botta, Santiago Medrano, Tomás Lavanini, Tomás Lezana, Martín Landajo, Santiago González Iglesias y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Mario Ledesma.

Primer tiempo: 7' y 32', Tries de Am y Dyantyi (S); 15' y 27', Goles de Sánchez por Tries de él mismo y Matera (A).

Segundo tiempo: 4', Gol Pollard por Try de Danty (S); 9', Try de Mapimpi (S).

Cancha: Kings Park Stadium de Durban

Referee: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda).