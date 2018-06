Los Pumas cayeron con Gales

Los Pumas quedaron en deuda con las más de 23.000 personas que fueron al estadio del Bicentenario de San Juan y perdieron 23 a 10 con Gales en el primer test match de la ventana internacional de junio.´





Uno de los desafíos era dominar la lucha de forwards ante un pack galés de poca experiencia en el primer nivel y por ese camino se generó el primer penal de Nico Sánchez. Luego hubo dos ataques que se frustraron por penales en los reagrupamientos y como respuesta los galeses manejaron la pelota a pura continuidad para el try de James Davies.





Tardaron casi 20' Los Pumas en retomar el dominio y tras varios intentos, incluso con participación del TMO, el try no llegó por otro penal en ataque forzado por la buena defensa rival. Para colmo, el medio scrum Tom Williams quebró por la cola del line y George North apoyó el segundo try visitante.Otro penal, convertido por Patchell, y un par de ataque más, frustrados por errores propios, sentenciaron un primer tiempo flojo del equipo argentino.





En el complemento Hourcade apostó por González Iglesias en lugar de Sánchez en el reinicio y Landajo por Bertranou a los 10', pero en el medio Patchell estiró la diferencia con otro penal y Matera tuvo que irse lesionado.





La defensa galesa fue impecable e hizo que Los Pumas pierdan la paciencia en ataque. De todos modos ambos equipos desperdiciaron chances de sumar puntos hasta los minutos finales cuando el debutante Medrano (los otros dos fueron Delguy y Díaz) llegó al ingoal pero el árbitro anuló la conquista a instancias del TMO.





El final fue con Los Pumas atacando y la gente alentando hasta que Lezana apoyó un try que al menos retribuyó en parte el aliento de un público que terminó aplaudiendo al buen equipo visitante.





Gales2.jpg











La palabra del head coach

El entrenador de Los Pumas, Daniel Hourcade, así se refirió a lo ocurrido en San Juan entre el seleccionado nacional argentino y el europeo. "Era claro lo que teníamos que hacer. Teníamos que ganar el contacto, estar antes y tener el control de pelota. Lo que pasó es que no nos anticipamos, no ganamos las carreras, nos distrajimos y caímos en su juego, donde ellos son seguros y sólidos y es lo que más les conviene. Y al no ganar el contacto, no pudimos generar inercia y entonces, todo se nos hizo cuesta arriba".





"Las que tuvieron ellos, marcaron todas. Fueron muy inteligentes y eso marcó la diferencia del partido, porque ellos aprovecharon sus momentos" expresó el coach argentino.





Agregó que "Si el ataque es lento, la defensa se organiza. Y en esa cuestión, ellos fueron muy buenos porque consiguieron su objetivo. Si no ganamos el contacto ni somos mejores en el breakdown, el sábado que viene vamos a volver a sufrir. Tenemos que tener esa resolución de llegar antes, ganarles ahí en la disputa en el piso, imponernos en el contacto y, con nuestras pelotas, poder generar la inercia necesaria para jugar a lo que Los Pumas saben jugar. Hoy, no pudimos".





Gales3.jpg











Síntesis

Los Pumas: Santiago García Botta, Agustín Creevy (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli. Entrenador: Daniel Hourcade.

Ingresaron: Julián Montoya, Javier Díaz, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Martín Landajo, Santiago González Iglesias, Sebastián Cancelliere.

Gales: Wyn Jones, Elliot Dee y Dillon Lewis; Adam Beard y Cory Hill (capitán); Seb Davies, James Davies y Ross Moriarty; Gareth Davies y Rhys Patchell; George North, Hadleigh Parkes, Scott Williams, Josh Adams y Hallam Amos. Entrenador:Warren Gatland.

Ingresaron: Ryan Elias, Rob Evans, Tomas Francis, Josh Turnbull, Aaron Wainwright, Aled Davies, Gareth Anscombe, Owen Watkin.

Primer tiempo: 2', Penal de Sánchez (A); 10' y 26', Goles de Patchell por Tries de Davies y North (G); 35', Penal de Patchell (G).

Resultado Parcial: Argentina 3 - Gales 17

Segundo tiempo: 4' , Penal de Patchell (G); 37', Golés de González Iglesias por Try de Lezana (A); 41', Penal de Anscombe (G).

Referee: Andrew Brace (Irlanda)

Jueces de Touch: Jaco Peyper (Sudáfrica), Mathieu Raynal ( Francia

TMO: Marius Jonker (Sudáfrica)





Gentileza: Juan Pablo García (UNO Mendoza)