Los Pumas cayeron en Liniers

En el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, por la primera fecha del Rugby Championship, Los Pumas perdieron ante Nueva Zelanda por 20 a 16. Ahora, los argentinos viajarán a Australia para jugar en Brisbane frente a los Wallabies el próximo fin de semana.

"Estamos tristes por la oportunidad que se escapo. Duele un monton porque pensamos que lo podíamos ganar" señalo el tucumano Nicolás Sánchez apenas finalizado el encuentro.

En el primer tiempo, Argentina no tuvo la pelota y no pudo generar fases de ataque. Se sintió mucho el desgaste, y quedo demostrado que la carga física fue muy grande.

No hubo tantas chances de try para ninguno de los dos. Los All Blacks lograron marcar en la segunda mitad del primer tiempo, los argentinos fallaron en algunos detalles pero quedo claro que se le puede ganar a un rival muy duro.

Para destacar de Argentina la actitud para estar en partido durante mucho tiempo, la defensa fue mas que eficiente, y provoco que Nueva Zelanda no marco puntos en el complemento. Los chicos argentinos no pudieron aprovechar las oportunidades que dispuso.

Los Pumas tuvieron dos o tres posibilidades para marcar, se escapó, se ajusto la efectividad del tackle en el complemento. No logro inercia y Nueva Zelanda tuvo nulas situaciones de ataque.

Igualmente tienen mucho oficio, saben que hacer ante situaciones particulares del encuentro como trabar la pelota bien arriba en el ultimo line out del partido. Ahora será tiempo de analizar las falencias y ya enfocarse en el viaje a Australia.

pumas vs all blacks 1.jpg

Síntesis:

Los Pumas 16- Nueva Zelanda 20

Los Pumas: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Crevy y Juan Figallo; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente (c), Matías Orlando, Matías Moroni y Emiliano Boffelli. Entrenador: Mario Ledesma.

Luego ingresaron: Julián Montoya, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Joaquín Díaz Bonilla y Joaquín Tuculet.

All Blacks: Ofa Tuungafasi, Dane Coles, Angus Ta'avao; Brodie Retallick, Patrick Tuipulotu; Vaea Fifita, Sam Cane (c), Ardie Savea; Aaron Smith y Beauden Barrett; Jordie Barrett, Ngani Laumape, Anton Lienert-Brown, Sevu Reece y Ben Smith. Entrenador: Steve Hansen.

Luego ingresaron: Liam Coltman, Atu Moli, Nepo Laulala, Jackson Hemopo, Luke Jacobson, Brad Weber, Josh Ioane y Braydon Ennor.

Primer tiempo: 1', 20', Penales de Sánchez (A); 6', Penal de Boffelli (A); 18' y 39', Goles de Barrett por Tries de Laumape y Retallick (NZ); 23' y 37', Penales de Barrett (NZ);

Parcial: Los Pumas 9-Nueva Zelanda 20

Segundo tiempo: 7', Gol de Sánchez por Try Boffelli (A).

Cancha: Vélez Sarsfield

Referee: Angus Gardner (Australia).