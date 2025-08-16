Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas debutan en el Rugby Championship ante los All Blacks

Los Pumas jugarán en el estadio Mario Kempes de Córdoba frente a Nueva Zelanda en lo que sería la última edición del Rugby Championship.

16 de agosto 2025
Los Pumas se medirán ante los All Blacks este sábado

El Rugby Championship 2025, que será la última edición de este torneo, comenzará en la presente jornada de sábado 16 de agosto y el seleccionado argentino, más conocido como Los Pumas, tendrá un durísimo cruce frente a los All Blacks de Nueva Zelanda. El encuentro está programado para las 18:10 y se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los Pumas y los All Blacks se miden en Córdoba

Los Pumas, que son dirigidos por Felipe Contepomi, tienen un historial muy negativo ante Nueva Zelanda, que es la gran potencia mundial del rugby junto a Sudáfrica. Sin embargo, en 2020, 2022 y 2024 consiguieron unos históricos triunfos ante dicha selección y siempre en condición de visitante.

Dado que esta será la última edición del Rugby Championship, que antes era el Tres Naciones y que cambió su nombre en 2012 luego de la incorporación de Argentina en el certamen, Los Pumas buscarán conseguir su primera victoria ante Nueva Zelanda frente a su público.

El choque entre Argentina y Nueva Zelanda en Córdoba por el Rugby Championship comenzará a las 18.10.

Este sábado también se dará el partido inaugural, que tendrá como protagonistas a Sudáfrica y Australia a partir de las 12:10 del mediodía, en el Ellis Park de la ciudad de Johannesburgo.

Sudáfrica atraviesa el mejor momento de su historia, ya que viene de quedarse levantar la Copa Webb Ellis en los últimos dos Mundiales (2019 y 2023), mientras que en el 2024 también arrasó en el Rugby Championship, obteniendo su segunda corona en la competición. Australia, por su parte, supo ser una de las selecciones más poderosas, pero en los últimos años bajó muchísimo el nivel y está lejos de ser aquella temida potencia.

En el Mundial 2023 fue eliminado en la fase de grupos, mientras que en el Rugby Championship 2023 y 2024 terminó último. La edición 2025 del Rugby Championship será la última, ya que a partir del año que viene Nueva Zelanda y Sudáfrica realizarán giras en conjunto. Esto deja en una incómoda situación a Los Pumas, que no tendrán competencias oficiales para disputar desde el 2026.

Los antecedentes entre Argentina y Nueva Zelanda

El historial entre ambas selecciones en el Rugby Championship muestra un clarísimo dominio por parte de Nueva Zelanda, cuya selección es mundialmente conocida como los All Blacks, ya que consiguió la victoria en 20 ocasiones, mientras que Los Pumas se impusieron solo tres veces.

El primer triunfo de Los Pumas ante los All Blacks llegó en 2020, con aquel histórico 25 – 15 en el Bankwest Stadium de la ciudad de Sídney, en Australia. Solo dos semanas después, los neozelandeses se tomaron revancha y aplastaron al conjunto albiceleste por 38 – 0. Aquella temporada el torneo se llamó Tres Naciones debido a la ausencia de Sudáfrica por la pandemia de Covid-19.

La segunda victoria de Los Pumas sobre los All Blacks se dio en 2022, con un apretado 25 – 18 en el Orangetheory Stadium de la ciudad de Christchurch. Al igual que en el 2020, Nueva Zelanda se tomó revancha y aplastó a la Argentina en el siguiente enfrentamiento, con un impactante 53 – 3.

El seleccionado argentino de rugby realizó el tradicional Captain Runs en la previa al choque con Nueva Zelanda.

La última vez que Los Pumas le ganaron a los All Blacks fue en la edición 2024 del Rugby Championship, nuevamente en condición de visitante, por 38 – 30. En dicha temporada, los dirigidos por Felipe Contepomi estuvieron a solo un triunfo de hacer historia y quedarse con el título, aunque terminaron perdiendo con Sudáfrica.

Equipos confirmados para jugar en el Mario Kempes

Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Bautista Delguy, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Joel Sclavi, 19- Guido Petti, 20- Juan Martín González, 21- Simón Benítez Cruz, 22- Santiago Carreras, 23- Justo Piccardo.

All Blacks: 1- Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Fletcher Newell, 4- Scott Barrett (C), 5- Fabian Holland, 6- Tupou Vaa'i, 7- Du'Plessis Kirifi, 8- Ardie Savea, 9- Cortez Ratima, 10- Beauden Barrett, 11- Rieko Ioane, 12- Jordie Barrett, 13- Billy Proctor, 14- Sevu Reece, 15- Will Jordan.

Suplentes: 16- Samisoni Taukei'aho, 17- Ollie Norris, 18- Pasilio Tosi, 19- Patrick Tuipulotu, 20- Samipeni Finau, 21- Finlay Christie, 22- Anton Lienert-Brown, 23- Damian McKenzie.

