Los Pumas igualaron ante los Wallabies 16 a 16

Australia vs Argentina Full Highlight | RUGBY 2020 Tri Nations R6

En este Tres Naciones, Los Pumas consiguieron un triunfo ante los All Blacks, una derrota sin atenuantes ante Nueva Zelanda, y dos empates ante los Wallabies, lo cual el saldo es altamente positivo. En relación al juego, Los Pumas se hicieron fuerte en defensa, en donde se sienten más cómodo que con la pelota en su poder, y en ese sentido hay que resaltar que sin obtención se logró bastante.

image.png Argentina igualó 16 a 16 con los Wallabies, y finalizó segundo en la competencia que cambió de denominación por la ausencia de Sudáfrica.

En el empate 16 a 16 con Australia el resultado fue justo, y le sentó a un partido signado por las impericias y las imprecisiones por parte de ambos, aunque en esto jugó un papel preponderante la lluvia que provocó inconvenientes en el traslado y en la conservación de la pelota, que por momentos pareció un jabón. Los dueños de casa dominaron territorialmente e incluso lograron adueñarse de la pelota, pero no lograron capitalizarlo. En contrapartida, los argentinos hicieron todo lo posible para que los australianos no pudieran sacar rédito.

En el primer tiempo

El arranque del primer tiempo fue muy intenso, con un trabajo eficiente de la escuadra nacional que logró salir del asedio australiano. Los Pumas se mostraron eficientes en el tackle, con dificultades para salir del asedio local, a lo que hay que sumarle cuatro penales en apenas quince minutos de juego. También se puede destacar una infracción de Kremer a O' Connor por lo cual terminó con amarilla para el entrerriano y eso permitió la apertura del marcador por un penal del full back Hodge, aunque dos minutos después Nico Sánchez logró poner el score 3 a 3.

En la siguiente acción, el rosarino De la Fuente interceptó una pelota en campo propio, Bruni con velocidad la volvió a patear, pero terminó cometiendo knock on, lógicamente que por la lluvia la pelota se tornó inmanejable. Todo se emparejó para abajo, la visita se mostró eficiente en el contacto y eso era una buena señal. Una infracción por un tackle a destiempo a Nico Sánchez terminó con amarilla a Hooper. Por protocolo, ya que Sánchez recibió un golpe en la cabeza, ingreso Miotti, que concretó un penal y en media hora de juego, puso el marcador 6 a 3 a favor de los conducidos por Mario Ledesma.

Luego, una pelota ganada a partir de un maul le permitió a Ezcurra iniciar una linda carrera, y a Delguy marcar un hermoso try, con hand off incluido, que sumado al goal de Miotti dejó el marcador 13 a 3 favor de los argentinos. Los Pumas, a pesar de cometer muchos penales, terminaron jugando un muy buen primer tiempo. En el final de la primera parte, un penal de los argentinos terminó convertido por Hodge y al deacanso se fue ganando la visita por 13 a 6.

En el segundo tiempo

En el comienzo del complemento en Parramata, todo fue muy parejo sobre todo con muchos kicks porque el traslado estaba complicado por la intensa lluvia. Pisando los diez minutos Hodge convirtió un penal que surgió de una infracción, tras un scrum y el marcador seguía con ventaja 13 a 9 para la visita. Dió la sensación que Los Pumas adquirieron protagonismo, con una sólida defensa, pero el que logró capitalizarlo fueron los anfitriones.

image.png La defensa fue lo mejor del seleccionado nacional a lo largo de todo el Tres Naciones que se disputó en tierras australianas.

Un penal por tackle alto a Grondona terminó con Salakaia-Loto con tarjeta roja y tres puntos más conseguidos por Miotti que puso el marcador 16 a 9, en un cotejo que se jugaba bajo una intensa lluvia. Se venía venir, el empuje con el maul fue eficiente y así llegó el try australiano de la mano de Hooper y el goal de Hodge que puso las cosas 16 iguales. Argentina defendió bien pero no logró salir de su campo y lo pagó caro. A minutos del final, otra infracción de los argentinos terminó con un penal que no pudo convertir Hodge. Fue empate 16 a 16 y eso le permitió a los argentinos finalizar segundos en el certamen, en una semana inolvidable para el equipo, que debió sufrir los embates de aquellos que denotan un deporte que tiene valores, y jugadores que también pueden equivocarse.

Síntesis

Australia 16- Los Pumas 16

Australia: Scott Sio, Brandon Paenga-Amosa y Allan Alaalatoa; ROb Simmons y Matt Philip; Ned Hanigan, Michael Hooper (capitán) y Harry WIlson; Nic White y Jamees O´Connor; Marika Koroibete, Hunter Paisami, Jordan Petaia, Tom Wright y Reece Hodge. Entrenador: Dav Rennie. Luego ingresaron: Folau Fainga´a, Angus Bell, Taniela Tupou, Lukhan Salakaia Loto, Rob Valentini, Jak Gordon, Irae Simone y Tom Banks.

Los Pumas: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno y Marcos Kremer; Santiago Grondona, Facundo Isa y Rodrigo Bruni; Felipe Ezcurra y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Bautista Delguy y Santiago Carreras. Entrenador: Mario Ledesma. Luego ingresaron: José Luis González, Mayco Vivas, Juan Pablo Zeiss, Lucas Paulos, Francisco Gorrissen, Gonzálo Bertranou, Domingo Miotti y Santiago Chocobares.

Primer tiempo: 16 y 40', Penales Hodge (AUS); 18', Penal Sánchez (ARG); 30', Penal Miotti (ARG); 35', Gol de Miotti por Try de Delguy (ARG).

Amonestados: 15', Kremer (ARG), 27', y Hooper (AUS).

Parcial: Australia 6 – Argentina 13.

Segundo tiempo: 10', Penal Hodge (AUS); 26', Gol de Hodge por Try Hooper (AUS).

Amonestado: 25', Paulos (ARG).

Expulsado: 10', Salakaia-Loto (AUS);

Estadio: Bankwest Stadium, Sydney.

Referee: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).