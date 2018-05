Los Pumas intensifican la preparación

Los Pumas tuvieron una jornada en doble turno de entrenamiento en la cual trabajaron junto al plantel de Argentina XV, que se encuentra preparándose para disputar la Nations Cup (2 al 10 de junio) en Uruguay.

El elenco dirigido por Daniel Hourcade entrenó por la mañana de manera separada entre forwards y backs, haciendo foco en el scrum y el line out los delanteros, en tanto que los tres cuartos ejecutaron lanzamientos en ataque y en defensa. Por la tarde, la práctica estuvo enfocada en los movimientos generales del juego y se llevó a cabo bajo una oposición moderada.





"Es muy bueno tener este tipo de entrenamientos con Argentina XV porque te permite ensayar con oposición, sin que sepan las jugadas y eso le da un mayor realismo. Creo que sirve mucho para ambos equipos y es una buena forma de prepararnos para las distintas competencias que tenemos que afrontar.", expresó el entrenador tucumano, quien se mostró conforme tras el extenso día de entrenamiento.





Por el lado de las novedades, durante la jornada del martes, los jugadores Nicolás Sánchez y Tomas Lezana no se entrenaron junto al resto del equipo por sendas lesiones. El apertura tucumano padece un traumatismo en la parrilla costal, en tanto que el tercera línea santiagueño tiene una Sinovitis traumática en la rodilla derecha.





31518 f2 pumas.jpg







El Seleccionado Nacional volverá a entrenarse el jueves y ese mismo día, el entrenador definirá el listado de 26 jugadores que el domingo viajarán a San Juan para enfrentar a Gales, el sábado 9 de junio, en el primer compromiso de la "Copa ICBC" en la ventana Internacional de junio.





Para el test match que jugarán en Santa Fe, el próximo sábado 16 de junio, ya se encuentran a la venta las entradas para concurrir al estadio Brigadier López del Club Atlético Colón . Las mismas pueden adquirirse en Triferto Peatonal de San Martín y cortada Falucho; en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby; en la misma USR, Ituzaingó 1345, de lunes a viernes de 17 a 21; y en www.ticketway.com.ar.-









Un rosarino en la Boya

Luego del entrenamiento, el rosarino Emiliano Boffelli, expresó que "ponerte la camiseta de los Pumas, con todo lo que eso significa, es una responsabilidad enorme, un orgullo enorme y poder representar a tu país. Ponerte esta camiseta es lo más lindo. Vamos a tratar de ponernos el chip rápido para poder afrontar los partidos que vienen y aprovechar el momento que venimos teniendo. Es una responsabilidad enorme."





31518 f3 pumas.jpg







Sobre como llegan físicamente a los test matches, explicó que "el jugar es lo que te mantiene bien físicamente. Cuando no jugás es cuando no encontrás el estado. Al haber repetido tanto el mismo equipo, con algunos cambios, nomás, está buenísimo y tenemos que aprovecharlo para la ventana de junio".





En relación a la posibilidad de jugar como apertura, el back formado en Duendes de Rosario comentó que "He jugado de apertura. Hace mucho que no juego, vengo entrenando con Jaguares un poco. Me gustan los desafíos, así que sería muy lindo aprender a jugar en ese puesto, tratar de tener minutos y poder consolidarme". Agregó que "En los Pumitas, el primer Mundial que me tocó fui como apertura suplente y jugué algunos minutos. Fui como 10, así que sí, ya jugué de apertura, pero fue hace un tiempo".