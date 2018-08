Los Pumas juegan en Mendoza

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, intentará este sábado tomarse revancha de la derrota ante Sudáfrica en el debut, cuando se enfrenten en Mendoza por la segunda fecha del Rugby Championship.





El encuentro se disputará a partir de las 16:10 en Malvinas, con arbitraje del australiano Angus Gardner, y televisación de ESPN. En el estreno del torneo, el fin de semana pasado, los Springboks se impusieron por 34-21 en Durban en un encuentro en el que Los Pumas se fueron en ventaja al descanso (14-10), pero no pudieron frenar la ráfaga de Sudáfrica con tres tries.





Ese partido significó el debut de Mario Ledesma como entrenador, luego de haber cumplido una buena tarea al frente de los Jaguares, que con varios jugadores del seleccionado llegaron a los cuartos de final del exigente Super Rugby. Sin necesidad de grandes variantes, Ledesma dispuso un cambio en la segunda línea, donde Tomás Lavanini ingresará en lugar de Matías Alemanno.





En tanto, sí habrá modificaciones entre los suplentes, con los ingresos del hooker Facundo Bosch, Jerónimo de la Fuente y el medio scrum Tomás Cubelli, que vuelve a los Pumas después de once meses.Del lado visitante, el entrenador Rassie Erasmus confirmó la formación para jugar en Mendoza con sólo un cambio respecto del equipo que ganó en Durban, ya que Franco Mostert entrará en la segunda línea por Pieter Steph du Toit.





El capitán Agustín Crevy expresó que "Nosotros, es difícil que nos fijemos sólo en el rival. Si, revisamos lo que hacen, sabemos cómo y quiénes nos pueden complicar, pero estamos mucho más pendientes de nosotros y de lo que podamos generar. Si lo que nosotros generamos es bueno, si no cometemos errores, si lo que llevamos a cabo tiene correlato con lo que entrenamos, creo que se pueden ganar los partido, pero si nosotros fallamos y ellos defienden y se plantan bien, se hace muy complicado".





"Por supuesto que no me da lo mismo y no nos da lo mismo jugar en Nueva Zelanda, Sudáfrica o Australia que jugar acá en Mendoza, Salta o Buenos Aires, y no solo por la gente. Acá está nuestra familia, nuestros amigos, la gente que tenemos siempre cerca, la que nos alienta desde lo más íntimo y muchos de ellos son parte esencial de nuestras vidas. Siempre voy a querer jugar acá, porque influye positivamente" destacó el hooker formado en San Luis de La Plata.





pumas 1.jpg



Equipos confirmados