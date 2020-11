Los Pumas perdieron ante los All Blacks 38 a 0

El partido comenzó muy parejo, pero tras una infracción en el scrum, eso derivó en un penal que pateó el 10 neozelandés Mo'unga pero que no pudo concretar. La defensa en el comienzo fue muy buena pero la iniciativa la tenían los hombres de negro quienes se mostraban muy peligrosos. Pasados los 10 minutos llegó el try de Cole para Nueva Zelanda, en un tramo en el que se adueñó de la posesión y en el que los argentinos debieron dedicarse a defender y no logró sacarse la presión de los hombres de negro. Fue un comienzo duro en el cual los argentinos no pudieron hacer más que defender.

image.png Al cabo del primer tiempo, Nueva Zelanda se impuso por 10 a 0, merced al gran trabajo de la defensa argentina.

Los All Blacks seguían sumando y con un penal de Mo'unga pusieron el marcador 10 a 0. Los isleños demostraron ser superiores en el scrum, pero los argentinos no lograron acomodarse y sumaron fallas por el lado izquierdo y por el derecho. Argentina desperdició tres posibilidades de finalizar una jugada con chances de try, pero se esfumaron todo a partir de errores no forzados. Los Pumas aguantaron con mucho tackle pero se cometieron muchas infracciones. En el final Mo' unga pegó un penal en el poste y los argentinos zafaron y se fueron al descanso perdiendo 10 a 0. Argentina se banco la presión de la marea negra, pero no pudo salir nunca limpio de su campo de juego.

En el segundo tiempo el equipo nacional sintió el desgaste del primer tiempo, puesto que tuvo que dedicarse a defender, y no pudo hacer más que eso, ya que las veces que pudo atacar falló en la definición.

En este tramo el scrum siguió siendo imposible que resistieron tackleando permanentemente bajo presión. Los All Blacks continuaron dominando todas las facetas del juego. A ello hay que sumarle que Los Pumas cometieron muchos penales y jugaron obligados a defenderse, lo cual hizo muy complicado todo. Hubo pelotas perdidas en ataque por errores de manejo. No salió una, a la presión de los All Blaks, hay que sumarle los errores propios.

En el final del partido llegaron varios ensayos de los hombres de negro, varios de intercepciones, la pelota regalada a un equipo de este nivel termina en try. Los Pumas terminaron desdibujados, con mucho desgaste sobre todo por haber tenido que dedicarse a defender todo el cotejo. En la última jugada del partido llegó el try de Tuipulotu y los All Blacks cerraron con una goleada de 38 a 0 ante Los Pumas, que fue más acorde a la superioridad que tuvieron a lo largo de todo el cotejo.

image.png Los All Blacks mostraron sobre el final mucha contundencia, y se quedaron merecidamente con un amplio triunfo.

Sensaciones en Newcastle

El capitán Pablo Matera explicó que "Tuvimos demasiados errores de manejo y no se puede mantener todo con la defensa. Hoy se lo vio muy sólido a los All Blacks y ganaron merecidamente. No tuvimos mucho la pelota y cuando la tuvimos no pudimos mantenerlos bajo presión". El tercera línea de Los Pumas sostuvo que "Nos queda una semana para seguir trabajando juntos y terminar de la mejor manera con Australia".

Por su parte, el tucumano Nicolás Sánchez señaló que "Hoy fue un partido distinto, nos metieron mucha presión en nuestra salida y fueron superiores. Ahora tenemos que hacer una muy buena semana para digerir esta derrota, pero vamos a volver más fuertes".

Síntesis:

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya y Santiago Medrano; Guido Petti y Lucas Paulos; Marcos Kremer, Pablo Matera (capitán) y Facundo Isa; Felipe Ezcurra y Nicolás Sánchez; Santiago Cordero, Juan Cruz Mallía, Jerónimo De la Fuente, Ramiro Moyano y Emiliano Boffelli. Entrenador: Mario Ledesma. Ingresaron: Santiago Socino, Nahuel Tetaz Chaparro, Lucio Sordoni, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Gonzálo Bertranou, Santiago Carreras y Lucas Mensa.

Nueva Zelanda: Joe Moody, Dane Coles y Nepo Laulala; Scott Barrett y Samuel Whitelock; Akira Ioane, Sam Cane (capitán) y Ardie Savea; Aaron Smith y Richie Mo´unga; Caleb Clarke, Jack Goodhue, Anton Lienert-Brown, Jordie Barrett y Beauden Barrett. Entrenador: Ian Foster. Ingresaron: Codie Taylor, Karl Tu´inukuafe, Tyrel Lomax, Patrick Tuipulotu, Hoskins Sotutu, TJ Perenara, Rieko Ioane y Will Jordan.

Primer tiempo: 11', conversión de Mo'unga por try de Coles (NZ), y 16', penal de Mo'unga (NZ).

Resultado Parcial: Argentina 0 - Nueva Zelanda 10.

Segundo tiempo: 11, 28, 31 y 45', conversiones de Mo'unga por tries Savea, Jordan -2- y Tuipulotu (NZ).

Amonestado: 80', Lomas (NZ).

Cancha: McDonald's Jones Stadium de Newcastle

Referee: Nic Berry (Australia)