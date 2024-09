Los Pumas superan 34-20 a los Wallabies en Santa Fe

Así fue el primer tiempo

Tras un comienzo parejo, la apertura del marcador llegó por intermedio del tucumano Albornoz en la primera oportunidad que dispuso. La respuesta de los australianos no se hizo esperar, nivelo el juego y empató el partido 3 a 3. El scrum argentino había comenzado bien. Pisando los once minutos de juego hubo una buena acción de Bautista Delguy que por la falta de apoyo no logró prosperar.

A los 15 minutos, Australia aprovechó el desorden de los argentinos y lograron marcar el primer try. La visita ganaba 10 a 3, Marcos Kremer logró apoyar a pura potencia en el ingoal australiano, pero tras la revisión del TMO, el árbitro anuló el try del segunda línea entrerriano. Australia seguía ganando por 10 a 3 a Los Pumas.

El equipo nacional se mostró un poco descontrolado, y aunque tuvo buenas intenciones, no logró lastimar a los australianos. No hubo serenidad de los conducidos por Felipe Contepomi, mientras que la visita, aprovechando una infracción de los locales, pusieron el marcador 13 a 3 a partir del penal concretado por Donaldson.

Los australianos se alimentaban del desorden de Argentina y manejaron el desarrollo de las acciones. Lo ratificaron con el try conseguido por el full back Andrew Kellaway que sumado al goal de Donaldson ponía las cosas 20 a 3.Hubo una reacción de la escuadra nacional, ya que en una estupenda acción de Mateo Carreras, hubo una conexión con el tercera línea Pablo Matera, que terminó de marcar el mismo wing tucumano.

Los Pumas se pusieron 20 a 10, pero iban por más. Y así fue que tras un penal de los visitantes, los argentinos decidieron jugarlo, y llegó el try del capitán Julián Montoya para que a poco del final del primer tiempo, el marcador quede 20 a 17 para los Wallabies. En el epílogo de la primera parte, Pablo Matera estuvo muy cerca, le faltaron unos metros para apoyar en el ingoal contrario. De ese modo, Australia se fue ganando por un apretado 20 a 17.

SÍNTESIS

Los Pumas: 1.- Thomas Gallo, 2.- Julián Montoya, 3.- Joel Sclavi, 4.- Guido Petti, 5.- Tomás Lavanini, 6.- Pablo Matera, 7.- Marcos Kremer, 8.- Juan Martín González, 9.- Germán Bertranou, 10.- Tomás Albornoz, 11.- Mateo Carreras, 12.- Santiago Chocobares, 13.- Lucio Cinti, 14.- Bautista Delgui, 15.- Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Franco Molina, Joaquín Oviedo, Santiago Grondona, Gonzalo García, Santiago Carreras.

Australia: 1.- Angus Bell, 2.- Matt Fressler, 3.- Taniela Tupou, 4.- Nick Frost, 5.- Jeremy Williams, 6.- Rob Valetini, 7.- Carlo Tizziano, 8.- Harry Wilson, 9.- Jake Gordon, 10.- Ben Donaldson, 11.- Marika Koribete, 12.- Hamish Stewart, 13.- Len Ikitau, 14.- Max Jorgensen, 15.- Andrew Kellaway. Entrenador: Joe Schmidt.

Suplentes: Josh Nasser, James Slipper, Allan Alalatoa, Josh Canham, Langi Gleeson, Tate McDermott, Tom Lynagh y Josh Flook.

Primer tiempo: 2´ penal Tomás Albornoz (Los Pumas) 3-0; 4´ penal Ben Donaldson (Australia) 3-3; 14´ try Carlo Tizzano convertido por Ben Donaldson (Australia) 3-10; 20´ penal Ben Donaldson (Australia) 3-13; 28´ try Andrew Kellaway convertido por Ben Donaldson (Australia) 3-20; 30´ try Mateo Carreras convertido por Tomás Albornoz (Los Pumas) 10-20; 37´ try Julián Montoya convertido por Tomás Albornoz (Los Pumas) 17-20

Segundo tiempo: 7´ try Juan Martín González convertido por Tomás Albornoz (Los Pumas) 24-20; 16´ try Pablo Matera convertido por Tomás Albornoz (Los Pumas) 31-20; 22´ penal Tomás Albornoz (Los Pumas) 34-20

Algunos datos significativos

* El ingreso del capitán Julián Montoya con su hija, ya que el jugador formado en Newman cumple 100 caps con la camiseta del seleccionado nacional.

* La banda del Liceo Militar General Manuel Belgrano fueron los que entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

* En el sector de palcos de Colón se encuentran presentes el gobernador Maximiliano PUllaro, el intendente Juan Pablo Poletti, y el presidente del Paraguay, Santiago Peña, junto al contador Enrique Patrizzi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby.