Los Pumas con todo listo para jugar la revancha

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas tiene todo listo para enfrentar a Gales. En la tarde de este viernes llevó adelante el tradicional Captain´s Run en el estadio Brigadier López Club Atlético Colón





Puntualmente a las 15 comenzó un entrenamiento liviano, por espacio de una hora, en el cual se ajustan algunos detalles para el partido revancha frente a Gales que se jugará en nuestra capital como parte de la ventana internacional de junio.





Primero fue una entrada en calor, en el imponente campo de juego sabalero, que luce perfecto, para luego dar paso a trabajos específicos que estuvieron a cargo de Pablo Bouza y Emiliano Bergamaschi, y por otro lado, algunos movimientos, bajo las órdenes del propio Daniel Hourcade.





Tras el entrenamiento, y el repaso de los códigos de las jugadas, a lo que se sumó el trabajo de los pateadores argentinos Nicolás Sánchez, Rete González Iglesias y el rosarino Emiliano Boffelli desde diferentes posiciones. También el medio scrum Landajo, practicó los kicks desde diferentes posiciones. Luego, llegó el turno del repaso del line out, y algunos de los demás jugadores, trabajaron la salida, algo tan fundamental pero que siempre genera problemas.





15618 f2 Captain Run colon.jpg







Luego de llevarse a cabo esta actividad, el capitán de Los Pumas, Agustín Crevy, con la amabilidad que lo caracteriza, habló en exclusiva con Ovación, y señaló que "Fue una semana con mucha autocrítica, una semana dura, cada vez que pasan estas cosas, son entrenamientos más duros, más ásperos, y es lógico. En Santa Fe llevamos adelante una linda semana, pero en el sentido de que dejamos mucho ahí. Hicimos mucho foco en lo que no pudimos hacer bien, y por sobre todas las cosas, sacar esa mochila que teníamos del partido en San Juan".





Ante la consulta de si costó anímicamente reponerse de lo que pasó en tierras sanjuaninas, el hooker argentino destacó que "si costó un par de días, esta derrota dolió mucho, así que esperemos que el sábado en Colón lo podamos revertir y plasmar en la cancha lo que trabajamos toda esta semana en el CRAI".





En relación a las fallas del equipo la semana pasada, Crevy opinó que "creo que en el punto de contacto va a estar la cosa, es en lo que más nos superaron ellos, después la reorganización defensiva y la desorganización del juego fue producto de esa falta de no resolver esa situación. Así que fue una semana dura, porque justamente trabajamos esa cuestión".





15618 f3 Captain Run colon.jpg







Sobre como fue la semana tras arribar provenientes de San Juan, se sinceró al comentar que "tuvimos muchas reuniones, muchas autocríticas, se pulen las cosas, se trabaja la cabeza, pero después hay que empezar a levantar. Nos dijimos; esto es nuestro, esto es de los jugadores, los que defendemos esta camiseta, acá está el prestigio de Los Pumas en juego, y es a lo que vamos. Por eso la idea fue levantarse rápido para revertir la situación".





"Nunca lo subestimamos al rival, no creo que sea esa la razón, veníamos con una racha ganadora, tal vez la presión nos jugó un punto en contra, la verdad que no lo se. Esperemos que halla sido un mal partido, que podamos demostrar en la revancha que fue un mal, y que podamos seguir avanzando en este proyecto", destacó Crevy, que será titular en el cruce de este sábado 16, en Colón.





Finalmente, ante la consulta de como cree que será el planteo de los británicos, expresó que "En la conferencia que se dió ayer en la Cervecería, vino el entrenador de defensa de Gales, y me quedó una frase que dijo, que era que la estrategia del partido pasado ya no les iba a servir para el que viene. Entonces van a venir con algo nuevo para tratar de sorprendernos. En cambio nosotros no, vamos a tratar de llevar adelante lo que no pudimos hacer el partido pasado".