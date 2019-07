Los Pumitas finalizaron cuartos

El seleccionado argentino de Menores de 20, Los Pumitas, cayeron ante Sudáfrica por 41 a 16, y finalizaron en la cuarta posición por segunda vez en su historia. Fue en la jornada final del U20 Rugby World Championship, que se desarrolló en el Hipódromo de Rosario, ubicado en el parque de la Independencia.

Quedó la sensación que por como se dio el trámite del encuentro, el resultado final puede parecer injusto, pero los argentinos fueron un poco desordenados, y pagaron caros los errores. El conjunto visitante salió con todo, se adueñó del protagonismo, se soltó a jugar y en apenas tres minutos llegó al try de la mano de Nohamba que abrió el marcador.

Fue un comienzo complicado para el elenco argentino, que tuvo que ponerse a defender. Algo pasado de revoluciones, fallo en la definición a metros del ingoal y cometió penales que le permitió a los sudafricanos salir airosos de su propio campo.Argentina tuvo un penal a su disposición desde una posición factible, pero De la Vega Mendía falló. Unos minutos después, el capitán tuvo revancha y puso 7 a 3 el marcador.

Al elenco nacional le costó mucho romper la defensa sudafricana, hasta que se animó a jugar, apeló al pasamanos y llegó el try pero el árbitro lo anuló por un pass forward. La cosa comenzaba a emparejarse, sobre todo a partir de lanzar el juego desde el scrum.

En el mejor momento de los anfitriones, Sudáfrica respiró con un penal convertido por Nohamba desde una posición lejana, que dejó el marcador por 10 a 3. Una falla en la primera línea de tackle terminó con un try Abrahams que estiraba la cosa 17 a 3. En el final del primer tiempo, Los Pumitas dispusieron un par de pelotas para llegar al try pero equivocó el camino.

En el segundo tiempo

En el complemento, los argentinos arrancaron con todo, ya que en apenas nueve minutos llegaron dos ensayos, aunque lo negativo fue que las dos conversiones fueron erradas por el apertura argentino. Los cambios en la primera línea le dio una mejoría al scrum.

Igualmente, Argentina siguió teniendo problemas con los penales no convertidos que fueron varios, hasta que Roger cortó la racha y dejó el marcador 17 a 16. Sudáfrica no bajó los brazos, los argentinos fallaron en la marca y por eso en la primera situación clara llegó al try de la mano de Van der Mescht que puso el marcador 24 a 13.

Los sudafricanos estiraron a once la diferencia en un partido que se complicó para Los Pumitas. Una intercepción y un drop de los visitantes estiraron las diferencias, le permitieron quedarse con la victoria.

Igualmente, Los Pumitas dejaron todo hasta el final del encuentro, con algunas acciones individuales que es positivo de cara al futuro del rugby argentino.

Síntesis

Los Pumitas 16- Sudáfrica 41

Los Pumitas: Thomas Gallo, Pablo Dimcheff y Estanislao Carullo; Manuel Bernstein y Lucas Bür; Jerónimo Gómez Vara, Juan Martín González y Bautista Pedemonte; Gonzálo García y Joaquín De la Vega Mendia; Mateo Carreras, Gerónimo Prisciantelli, Tomás Acosta Pimentel, Francisco Jorge e Ignacio Mendy. Entrenador: José Pellicena.

Ingresaron: Francisco Minervino, Mariano Muntaner, Francisco Coria, Francisco Calandra, Ramiro Tallone, Ignacio Ruíz, Juan Cruz Pérez Rachel, Federico Parnas, Joaquín Pellandini, Nicolás Roger, Julián Quetglas, Rodrigo Isgro y Marcos Moneta.

Sudáfrica: Kudzwai Dube, Fezokuhle Mbatha y Asenathi Ntlabanye; JJ Van der Mescht y Elrigh Louw; Jaco Labuschagne, Celimpilo Gumede y Phendulani Buthelezi (c); Sanele Nohamba y David Coetzer; Thaakir Abrahams, Rikus Pretorius, David Kriel, Angelo Davids y Vaughen Isaacs. Entrenador: Chean Roux.

Ingresaron: Dameon Venter, Dian Bleuler, Keagan Glade, Thabiso Mdletshe, Dylan Richardson, Sibusiso Sangweni, Caleb Dingaan, Jaden Hendrikse, Janko Swanepoel, Marnus Potgieter, Zwelendaba Mnombo.

Primer tiempo: 4', Gol de Sanele Nohamba por Try de él mismo (S); 19', Penal de De La Vega (A); 26', Penal de Sanele Nohamba (S); 29', Gol de Nohamba por Try de Abrahams (S).

Resultado Parcial: Argentina 3 – Sudáfrica 17.

Segundo tiempo: 1', 5', Tries de Dela Vega y Carreras (A); 17', N. Roger (A); 22', 31', 39', Goles de Nohamba por Tries de Abrahams, Hendrikse y Pretorius (S); 27', Drop de Coetzer (S).

Referee: Damon Murphy (Australia).

Cancha: Hipódromo Parque de la Independencia, Rosario.