Los Pumitas ganaron en Perpignan

Importante. El 29-13 de Los Pumitas sobre Escocia no sólo lo es por el bonus conseguido, sino por cómo se ganó -con los dientes apretados, con la convicción de ir a buscar el resultado en todo momento- a pesar de que el gran dominio de esa primera etapa tuvo como contrapartida que en cuanto a puntos anotados, el equipo no consiguió plasmarlo en esos buenos cuarenta minutos iniciales, en los que los delanteros fueron superiores y los backs, incisivos. Dos tries (Castro, Herrera) y una conversión y un penal de Daireaux, más un try fuera de repertorio del apertura escocés dejaron el parcial 15-7.





En la segunda mitad, fue Escocia el que tomó las riendas en el inicio. Los primeros veinte minutos, sin muchas ideas pero en campo pumita, Escocia facturó a través del pie de su medioscrum cada chance presentada. Así llegaron dos penales que acercaron el tanteador a apenas dos puntos.





Desde allí en adelante, con más ganas, ímpetu y convicción aunque no sin algunos errores no forzados producto de la desesperación por anotar y sellar el partido, Los Pumitas se metieron en campo rival, dominaron a los delanteros contrarios y los backs retomaron la iniciativa en ataque para encontrar espacios.





El try de Mateo Carreras -Manuel Nogues encontró un hueco y habilitó al wing tucumano- significó la tranquilidad, pero el try penal producto del empuje del scrum -que toda la tarde fue dominante, al igual que el line y el maul- selló el triunfo y además, con un punto bonus fundamental. El próximo jueves, Los Pumitas cierran la fase de grupos al enfrentar a Italia.