Los Pumitas se quedaron con el sexto lugar en el Mundial de Francia

Los Pumitas cayeron 41-15 ante Australia en su cierre del Mundial M20 y terminaron en el sexto puesto de la cita disputada en Francia.

El seleccionado argentino arrancó abajo por el try de Hocking y supo recuperarse con el veloz (y preciso) kick de Joaquín de la Vega Mendia para la corrida de Mateo Carreras. En el disputado primer tiempo, los oceánicos sacaron diferencia gracias a una conquista de Maafu.

El complemento mostró dos equipos que siguieron batallando y no se sacaban grandes ventajas. Ross había estirado diferencia para Australia y Grondona, tras un buen mal argentino, las volvió a achicar.

En el cierre del partido, Hansen y Lucas apoyaron y le pusieron un número mentiroso al resultado. Australia terminó quinta y Argentina, próxima anfitrión del Mundial M20, sexta.





Argentina (15): 1- Rodrigo Martínez, 2- Leonel Oviedo, 3- Lucio Sordoni, 4- Salvador Ochoa, 5- Lucas Paulos, 6- Joaquín de la Vega (c), 7- Santiago Grondona, 8- Bautista Pedemonte, 9- Manuel Nogues, 10- Joaquín de la Vega Mendia, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Juan Pablo Castro, 14- Leopoldo Herrera, 15- Santiago Carreras.

Cambios: PT: 35' Ignacio Gandini por Ochoa. ST: 1' Gonzalo García por Nogues y Mayco Vivas por Martinez, 18' Agustín Milet por Oviedo, Santiago Ruiz por Joaquín de la Vega y Pablo Avellaneda por Leopoldo Herrera, 20' Juan Bautista Daireaux por Castro, 22' 23' Agustín Mansilla por Sordoni.

Australia (41): 1- Hoopert, 2- Maafu, 3- Ross, 4- Blyth, 5- Hockings, 6- Suttor, 7- McReight, 8- Kemeny, 9- Lonergan (c), 10- Stewart, 11- Hansen, 12- Kuenzle, 13- Tupou, 14- 14- Latu, 15- Creighton.

Ingresaron: McDermott, Malolo, Tafa, Francis, Lucas, Hancock

Puntos en el PT: 8 y 21' Tries de Hockings y Maafu convertidos por Lonergan (A), 14' Try de Mateo Carreras convertido por De la Vega Mendia (P), 26' Penal de Lonergan (A).

Resultado parcial: Pumitas 7-17 Australia

Puntos en el ST: 7' Penal de De la Vega Mendia (P), 11' Penal de Lonergan (A), 16' Try de Ross convertido por Lonergan (A), 30' Try de Grondona (P), 37' Try de Hansen convertido por Harrison (A), 40' Try de Lucas convertido por Hockings (A).

Amonestados: ST: 10' Nogues (P).









Fuente: ESPN