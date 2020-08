Loyola hace todo a pulmón y con mucho sacrificio

En la intersección de gobernador Machuca y La Pampa, en el corazón de barrio Yapeyú, en el extremo norte de nuestra capital se encuentra la Asociación Deportivo y Social Loyola. Fundado en 1991, con 29 años de vida, esta prestigiosa entidad de la Liga Santafesina de Fútbol cumple un rol social más que trascendente. Como a todas las instituciones liguistas, la cuarentena por la pandemia de Covid-19, los obligó a cerrar las puertas del club y a paralizar todo lo deportivo.

Loyola cumple un rol deportivo, y social que abarca a los barrios Marcos Bovio, San Agustín, La Ranita y Santa Marta. Cuenta con primera división y reserva, una alineación de fútbol femenino, y otro que compite en el torneo Senior. La actual comisión directiva encabezada por Juan Blanco tiene como objetivo sacar al club adelante en este momento complicado por la pandemia. Los dirigentes trabajan día a día para que al club no le falte nada, se hace todo a pulmón y con mucho sacrificio.

"En el club las puertas están cerradas, incluso los miembros de comisión directiva venimos a hacer algunas cuestiones en forma aislada con todos los recaudos necesarios. En ningún momento tenemos la intención de abrir las puertas, para que los chicos ingresen, porque hay que cumplir con lo que dice esa publicidad; cuidate, cuidame" comenzó señalando Elsa Álvarez a UNO Santa Fe.

2482020 f2 loyola liga santafesina de futbol nota.JPG En el corazón de barrio Yapeyú, Loyola cumple un rol social importante. UNO Santa Fe

La tesorera y expresidente del Club Loyola expresó que "nosotros somos un club que apuntamos a lo social, a la contención del chico, ahora en tiempo de pandemia tenemos que aplicar esto y realmente cuidarlos. Las puertas del club van a seguir cerradas hasta que realmente exista una garantía que nos diga que el virus ya está controlado. La vuelta a los entrenamientos el 7 de septiembre yo le veo claramente mal".

Agregó que "en primer lugar porque decimos que debemos estar aislados en nuestras casas, no hacer reuniones, y vemos la experiencia que el contagio se produce de esa forma. No podemos decir que abriendo las puertas del club no vayamos a tener contagio. No podemos estar con chicos y que no se saluden, chicos que no se toquen, no hablen, mantengan la distancia, lo mismo los padres que se van a ver y van a querer charlar. No hay personal suficiente para que cumpla esa función de control".

"Creo que la Liga no habla de competencia por el momento. De la reunión que mantuvimos la semana pasada los clubes de la B, están hablando de abrir las puertas de los clubes para lo que es un entrenamiento. Ese entrenamiento la mayoría de los presidentes de los clubes presentes lo veían difícil, por el hecho que primero hay que respetar el protocolo. Y para hacerlo en este momento, en la situación que están los clubes, abandonados, en cuanto al mantenimiento y la higiene de los ambientes, y encima la parte económica que los quebró en muchas partes, ya que al día de hoy ayuda estatal no tuvimos. Estábamos esperanzados como club, que habíamos completado los requisitos para alguna ayuda de la nación, no se recibió y no lo van a recibir todos" explicó la dirigente de la entidad liguista.

También señaló que "en la charla que mantuvimos en la Liga Santafesina, yo expresé que los clubes no han hecho manifestaciones públicas de ningún tipo, ni se han ido a quejar a la casa de gobierno, porque entendemos que es importante que las autoridades ayuden primero a las familias con el bolsón, asistirlos económicamente y que no salgan de sus casas, sobre todo aquel que hacía la changa diaria. Los contuvo y lo va a seguir haciendo, entonces creemos que nosotros podemos esperar. Lo cual no significa que nos digan que en diez días tenemos que abrir las puertas de los clubes y los chicos estén, porque es imposible que ello suceda".

2482020 f3 loyola liga santafesina de futbol nota.JPG La tesorera Elsa Álvarez duda de poder abrir el club el 7 de septiembre. UNO Santa Fe

Más apreciaciones desde barrio Yapeyú

A su turno, el dirigente Sergio Castillo, se refirió a la posibilidad de jugar sin público, y fue categórico al explicar que "para los clubes de barrio es complicado. Vos recorriste nuestro predio, y observaste como es el cuadro de situación. Nosotros trabajamos mucho con el ingreso del público, la cuota de los chicos y la cantina. Pero viendo la situación de que tenemos que volver el 7 de septiembre eso se ve casi imposible. Primero porque se habla de hacerlo con el protocolo que manda AFA, que, si no lo pueden hacer los clubes como Colón y Unión, que están hablando de no hacerlo, y no volver con las inferiores, nosotros que somos clubes de barrio menos".

"A nuestro club venía mucha gente a los que se les daba una contención muy grande, y con todo esto parado volvimos a volver chicos deambulando por la calle, porque por más que esté prohibido, andan igual. La cuestión de que quieren arrancar el 7 así sea practicando, es para que la Liga pueda empezar a cobrarnos el canon de mantenimiento de 7.000 pesos, para que puedan pagar a sus empleados, lo cual es algo imposible. Si tenemos que abrir el club, ya con eso tenemos un montón de egresos, en este momento no está ingresando un peso, no tenemos ningún tipo de ayuda, y con eso de la apertura al protocolo hay que cumplirlo igual, sobre todo en lo que hace a la higiene, que tiene sus costos" destacó el revisor de cuentas.

2482020 f4 loyola liga santafesina de futbol nota.JPG El vicepresidente Figueroa destacó el crecimiento en lo deportivo. UNO Santa Fe

Más aspectos de Loyola

El vicepresidente de Loyola, Jorge Figueroa, sostuvo que "si bien ya veníamos un poco mal, con esto de la pandemia se empeoró bastante, y los clubes de la liga se encuentran un poco abandonados. No entienden que se exige el comienzo de las prácticas, con el mismo protocolo que da AFA, que es de muy difícil cumplimiento. Hemos venido los dirigentes a hacer el mantenimiento del club, de nuestros bolsillos salen los recursos para comprar la nafta, lo que haga falta, hasta para la limpieza. El club ha crecido mucho, se han hecho muchas obras, y es en base a la ayuda de los papás, con beneficios, y colaboración de algunos políticos. Habíamos hecho algunas adquisiciones, como por ejemplo para iluminar la cancha, que eso fue a crédito, lo está pagando un miembro de comisión con su tarjeta, las pelotas de fútbol que el año pasado nos robaron".

"En lo deportivo hemos crecido de modo lento, pero firme con todas las categorías. Se buscó trabajar bien en el semillero, y este es el tercer año que teníamos primera y reserva, teníamos una 2003 muy buena que estaban en condiciones de debutar en el plantel superior. Nuestro entrenador Maite Acevedo, que era técnico de la sexta, y Cristian "Bocón" Torres, el cual jugó en Colón, que lo hace como coordinador. Hemos probado chicos en el puesto que nos hacía falta. La base de nuestro plantel de primera es del mismo club, por eso mismo digo que hemos crecido mucho", resaltó el vicepresidente de Loyola.

Finalmente, la tesorera Álvarez, que tiene mucha experiencia como dirigente de un club liguista manifestó que "siempre dije que, en este tipo de clubes como el nuestro, en el que hacemos mucha contención social, al chico le cuesta mucho para pagar la cuota, y la monedita para tomarse el colectivo. A ellos les encanta ir a jugar a San Justo y a San Carlos, entonces si este club es de contención social, porque tenemos que pagar los mismos valores de arbitraje, mantenimiento, los fichajes y todo lo demás que te pide la Liga, igual que a los clubes grandes como Colón, Unión o La Perla. Tendría que haber una pequeña diferencia para apoyarnos. Por eso pedimos que se modifiquen los estatutos que tienen más de 40 años de antigüedad".