Lucas Alario se codea entre los goleadores de la Bundesliga

El exRiver y Colón convirtió siete goles en ocho fechas de la Bundesliga, uno en tres de la Liga de Europa y el grito restante fue en la Copa de Alemania. A pesar del impactante registro, Alario está tercero en la tabla de goleadores de la Bundesliga por debajo del polaco Robert Lewandowski de Bayern Múnich y Erling Haaland de Borussia Dortmund, quienes llevan marcados 11 y 10 tantos, respectivamente.

lucas alario.jpg Lucas Alario reconoció que está pasado su mejor momento en la Bundesliga jugando para Bayer Leverkusen

"Me llena de emoción verme ahí y me dan ganas de seguir pero esos dos jugadores están en un nivel más alto que el resto", acepta, con humildad, el atacante, de 28 años, en una conferencia de prensa organizada por el club alemán para los medios latinoamericanos.

En su cuarta temporada en la Bundesliga, Lucas Alario alcanzó su "mejor momento" pero reconoció que la adaptación al fútbol alemán fue "compleja".

"Me siento bien físicamente y futbolísticamente. Por suerte se me dieron las cosas y ojalá podamos seguir por este buen momento. El camino es largo, no nos podemos desviar", advierte el "Pipa", quien encontró su posibilidad tras la salida de Kevin Volland a Mónaco, de Francia, y la reciente lesión del checo Patrik Schick, recientemente incorporado desde Roma, de Italia.

"Tenía que aprovechar el momento", explica Lucas Alario, quien también se ganó un lugar en el ciclo de Lionel Scaloni en el seleccionado argentino.

Si bien solo disputó un puñado de minutos, el delantero valora la posibilidad de ser convocado y compartir equipo con "grandísimos jugadores de primer nivel". "La selección es distinta, hay grandísimos jugadores de primer nivel ¿A quién sacás? Yo disfruto siendo convocado porque es un orgullo vestir la camiseta de Argentina. Si me toca jugar, mejor y de lo contrario apoyaré desde afuera como lo hice siempre", argumenta.

Sobre el nuevo proceso del seleccionado, el delantero que debutó oficialmente en la "albiceleste" con Edgardo Bauza elogió el trabajo de Scaloni. "Creo que lo hace de la mejor manera, con muchas virtudes y también algunos errores, como todos. Ojalá que le siga yendo así. Somos un equipo regular y en crecimiento, ojalá que éste sea mucho más grande y podamos competir de la mejor manera", destacó.

También se ilusiona con hacer dupla de ataque con Lautaro Martínez, con quien compartió unos minutos en un amistoso. "Yo voy a decir que podemos jugar juntos pero la decisión es del DT", señaló.

Desde principios de año, Lucas Alario comparte el día a día en Bayer Leverkusen con otro jugador con pasado en el Millonario como Exequiel Palacios, quien ahora estará varios meses inactivo por la dura lesión que sufrió en el partido contra Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

"Yo no estaba acá pero por los comentarios que vi, lo tomaron mal. Es una lesión grave que se podría haber evitado. Esto es fútbol, pero la imagen no fue para nada buena", remarcó sobre el golpe del paraguayo Ángel Romero, quien fue repudiado por el entrenador holandés Peter Bosz.

"Le deseo una pronta recuperación a Pala. Con él nos ayudamos mutuamente en el día a día porque yo pasé por lo mismo. Es un gran jugador y lo va a seguir demostrando", destacó sobre su compañero.

Alario prefiere hablar en la cancha y figurar por sus goles y se siente incómodo con un micrófono y lejos del área, pero responde con firmeza y solo trata de esquivar la consulta sobre qué argentino le gustaría sumar a Bayer Leverkusen.

"No sé", dice, entre risas, y agrega "mi trabajo es rendir cada vez que me toque jugar" pero ante la repregunta asume el juego propuesto y aclara "si me das a elegir, diría (Lionel) Messi pero sé que es imposible".

Sus goles ya empezaron a llamar la atención de otros equipo europeos pero Alario, con la tranquilidad que lo caracteriza, remarca que tiene un año y medio más de contrato en Bayer Leverkusen, donde finalmente está "feliz y cómodo".