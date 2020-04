Luciano De Cecco, con nuevo destino en la Liga de Italia

Luciano De Cecco amplió esta mañana la información sobre su futuro: «Tengo la propuesta de la Lube, seguramente la aceptaré». De esta manera, abandonará un nuevo destino en su carrera deportiva tras un gran paso por Perugia.

Así lo confirmó el propio jugador esta tarde en el Instagram LIVE #Dame5 de @somosvoley Luego de 6 temporadas con gloria, triple corona y finales de Champions, el armador argentino dejará la sociedad y tiene 90% arreglada su vinculación al gran rival Lube Civitanova, donde reemplazará al campeón olímpico, mundial y multiganador Bruno Rezende, que vuelve a Brasil.

Luego de 3 Copas Italia, una Liga y dos Supercopas, De Cecco contó que hoy fue el final de temporada. “Recién acaba de cerrarse por videollamada la temporada. Nos comunicó el Presidente que no se jugará más y que mañana estará abierto el vestuario para ir a buscar nuestras cosas”.

De inmediato De Cecco habló de su futuro: “No se pudo concretar la negociación en la que estábamos», y entonces decidió no renovar y buscar otras oportunidades. «Perugia tomó otra ruta priorizando armador italiano (N de la R: Dragan Travica será el nuevo armador), para contratar otros roles como extranjeros. Tengo la propuesta de Civitanova después de que Bruno anunció que iba a volver a Brasil. Todavía no cerrarmos porque no era momento, desde mañana comenzaré a evaluar la posibilidad». Más tarde el propio Luciano aseguró «seguramente aceptaré”.

Se cierra una etapa. “Hoy fue un día raro, difícil Hace 6 años elegí esta aventura dejando de lado Rusia, Trento, Módena, Cuneo, elegí la propuesta con menos dinero. Me salió muy bien y estoy muy contento. Fueron años difíciles, tardé dos años en llegar a un título. Cuando cambiás esperás que las cosas lleguen rápido. Tuve mucha suerte en encontrar muchos clubes que quieran mis servicios. Estoy tranquilo por todo lo que hice”.

Su sueño. «Un podio olímpico y ganar la Champions League».

Respecto del final de la Lega Volley, decretada por la Federación Italiana, sin campeones ni descensos, De Cecco aseguró que se viene una dura etapa de negociación en la que se fijó un monto de 70% de cumplimiento del contrato por parte de las sociedades.