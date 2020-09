Luciano De Cecco se prepara para una nueva final en Italia

No es nada nuevo encontrar a Lube Civitanova y a la Sir Safety Perugia en una definición de un torneo, en los últimos años este cruce se volvió uno de los espectáculos más explosivos del vóley de Italia y este año se agrega el condimento picante del ex. Luciano De Cecco, ex Perugia por el lado de Civitanova, enfrentará no solo a su reciente ex equipo con el que combatió tantas veces por quitarle el trono a Lube, sino que del otro lado del campo estará esperándolo Seba Solé, que está teniendo un rendimiento superlativo en estos primeros pasos con su nueva camiseta.