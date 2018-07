Luis Enrique fue presentado como nuevo DT de España

"Sé lo que significa ser seleccionador porque tuve la fortuna de vivir muchos años en esta casa. Es una casa renovada y estoy ilusionado de poder dar una vuelta de tuerca". "Nos esperan grandes retos y grandes objetivos. !A por ellos!", remató Luis Enrique su discurso antes del turno de preguntas.

"En la RFEF haremos todo lo posible para que te sientas cómodo y volver a ilusionarnos", le dijo el presidente, Luis Rubiales. Luis Enrique quiso recalcar el "impresionante trabajo" de sus predecesores, Julen Lopetegui y Fernando Hierro.

"El fútbol es una constante evolución. Llevamos tres campeonatos sin conquistar nada. Hay muchas decisiones que tomar, un cambio generacional y casos que estudiar uno por uno", adelantó.

No quiso comentar el despido de Lopetegui a dos días del debut en el Mundial de Rusia 2018: "Eso pertenece al pasado y no creo que tenga que comentar nada". Sí respondió a una pregunta sobre su antimadridismo: "No soy anti-nada. A mi edad, hay que ser anti-pocas cosas. Represento al fútbol español".