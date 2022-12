Luis Enrique: "La Selección ha sido un sueño"

"Firmé un contrato de 4 años y, tras acabar el Europeo del año pasado me hablaron para renovar y les dije que no, que esperásemos al Mundial y así lo hemos hecho, así que no ha habido indemnización ni nada. Yo pensaba que iba a tener que tomar una decisión pero al final fueron ellos los que me dijeron que no me renovaban y ya está", dijo Luis Enrique en una nota concedida al streamer español Ibai.