Luis García reemplazó a Ischia en Deportivo Cuenca

En cuanto a García, regresará al cargo procedente del Deportivo Maipú de Mendoza, equipo con el cual jugó la final del reducido de la Primera Nacional ante Deportivo Riestra, perdiendo la final por el ascenso a la Liga Profesional.

El nuevo técnico del Deportivo Cuenca arrancó su carrera como entrenador en Colegiales, en 2018, reapareció en 2022 al frente del Royal Pari, de Bolivia, del que salió por malos resultados, y en Deportivo Maipú dirigido 40 partidos, con 21 triunfos, 8 empates y 11 derrotas.

La entidad de Cuenca comenzará la próxima temporada de la Liga ecuatoriana el 16 de febrero y el 6 de marzo recibirá a Delfín de Manta, en un partido único de la fase local de la Sudamericana en busca del pase a la fase de grupos.

En el equipo ecuatoriano integran el plantel los argentinos Luciano Recalde (ex Rosario central y Villa Dálmine), Rodrigo Melo (ex Comunicaciones y Ferro) , Lucas Mancinelli (ex Atlanta, Lanús, Ferro, Temperley y Olimpo), Nicolás Rinaldi (exSarmiento de Junín, Ferro, Atlanta y Alvarado de Mar del Plata), Raúl Becerra (ex Almagro, Nueva Chicago y Argentinos Juniors) y Enzo López.(ex Lanús).