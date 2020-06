Luis Scola tiene todo listo para jugar en Varese de Italia

Luis Scola, campeón olímpico en Atenas 2004 con el seleccionado argentino, continuará en Varese de Italia, según informó la prensa italiana, mientras se espera para este sábado la confirmación por parte del capitán del seleccionado nacional.

Los periodistas italianos anunciaron en sus cuentas de Twitter que el interno, de 40 años, se quedará en Italia tras su paso por Olimpia Milano, con el objetivo de afrontar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, postergados por la pandemia del coronavirus.

image.png Luis Scola será nuevo jugador de Varese de Italia

El objetivo del ala pivote es mantenerse activo en la temporada próxima pero sin afrontar las exigencias de la doble competencia entre torneo local y Euroliga, y por ello se inclinó por la posibilidad de jugar en Varese.

"Tras pensarlo seriamente, tomé la primera decisión respecto a la próxima temporada. Elegí no jugar más en la Euroliga, ni en Milan ni en otro equipo. Quiero agradecer a Olimpia por darme esta oportunidad, fue un año divertido en el que experimenté un gran ambiente y me sentí en casa", señaló recientemente el ex jugador Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets de NBA.