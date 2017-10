Luque, piloto de UNO Santa Fe campeón del TC2000: "Estoy viviendo un sueño"

El flamante campeón del TC2000, Manuel Luque, piloto de UNO Santa Fe, afirmó que "di un paso muy importante en cuanto a lo personal, como una meta de vida, un objetivo profesional que quería cumplir, estoy viviendo un sueño".



"Estoy viviendo un sueño, amo competir, no me gusta perder ni un partido de ping pong", agregó el joven piloto santafesino, de 23 años, en diálogo con Télam Radio.



La consagración de Luque llegó en la décima fecha del calendario anual de la divisional en el autódromo Ciudad de San Martín y gracias al quinto puesto conseguido.



"No esperaba ser campeón en esta fecha, me lo imaginaba más para la semana que viene", explicó el piloto de Ford.









Manu luque 1.jpg





En cuanto al desarrollo de la carrera, Luque explicó que "se fueron dando las condiciones, tuve un toque con mi rival en el campeonato, que me pega y me hace relegar muchas posiciones, del quinto puesto me fui al undécimo, pero hicimos una muy buena estrategia de carrera y aprovechamos la Vuelta Joker para delundécimo lugar volver al quinto y la sacamos muy adelante a la carrera, le pusimos todo".



Las 320 unidades en la clasificación general le permitieron a Luque sacarle 98 de ventaja a Iribarne (Renault Fluence) y 99 a Marcelo Ciarrocchi (Fiat Línea), cuando quedan dos carreras (Concordia y Buenos Aires).





Manuel Luque.jpg @TC2000online





El abandono de Ciarrocchi le permitió a Luque celebrar por anticipado: "cuando vi que entró a boxes, los cálculos arriba del auto me daban, sabía que iba a salir campeón, así que la última vuelta la viví, y le iba agradeciendo por radio a los mecánicos por todo el esfuerzo que hacen, fue un momento soñado".



Finalmente, Luque destacó el alto nivel competitivo de la categoría: "Tiene un sistema de penalización de kilos que hace que se ponga más difícil, porque cuando uno gana va cargando peso y es muy exigente tener una buena performance durante todo el año".