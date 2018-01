Madelón sobre Droopy Gómez: "Lo estamos esperando"

Unión continuó con la pretemporada, pero esta vez en Mar del Plata, epicentro de la parte más exigente del trabajo. Vale recordar que serán 10 días de entrenamiento, donde se jugarán dos amistosos: el 10 ante San Martín de San Juan y el 13 ante Aldosivi . En este sentido, el entrenador rojiblanco, Leonardo Madelón , habló respecto a cómo está el grupo, y también de los objetivos.





"Estamos muy bien, porque la parte de logística salió a la perfección. Estamos tranquilos. Yo tuve que venir en mi vehículo particular por las dudas y así tener una movilidad aparte del micro; me gusta también que el cuerpo técnico tenga su privacidad. Hasta ahora va todo bien", comentó el DT en diálogo con Aire de Santa Fe. "Estamos con mucha predisposición, conscientes de que haremos un laburo intenso y que el pico alto se dará en el día de los partidos. Así que esos días tenemos que hacerlo bien", agregó.





LEER MÁS: Unión ya pone primera en Mar del Plata





Asimismo, ponderó el aporte de los juveniles del club: "Hay chicos que por primera vez están formando parte de una pretemporada y los veo bien. De igual modo el resto de los pibes se quedó entrenando en Santa Fe con Eduardo Magnín, con quien estoy en contacto permanente respecto a cómo van las tareas allá. Eso es algo bueno. Ojalá nos sigan tocando días lindos así, más frescos que allá y que los amistosos nos vengan bien para ratificar todo lo bueno que venimos haciendo".





Unión entrenamiento.jpg Prensa Unión





Justamente respecto a esto último, realzó la importancia de medirse contra rivales de buen nivel: "Todos son equipos de Primera, porque Aldosivi perdió la categoría hace un par de meses nomás y está a nuestra altura. Nos vendrá muy bien jugar y seguramente serán ensayos de 70 minutos, para llegar a los 80 en los últimos dos partidos. Empieza todo muy rápido y solo nos quedarán un par de días para trabajar en Santa Fe".





LEER MÁS: El sueño se hace realidad y el Droopy jugaría en Unión





En otro tramo de la charla, admitió que lo de Rodrigo Gómez está al caer, pero no cerrado: "Lo de Droopy es un pedido real. Yo hablé con él y es del interés de todos en Unión. Lo estamos esperando y sé que está todo bien avanzado, pero no puedo confirmarlo hasta que no pase".









Yendo a lo estrictamente deportivo, el estratega tatengue reconoció cuál será el objetivo para el próximo semestre: "Las expectativas que tenemos son buenas. Nosotros no estamos por casualidad ahí terceros. Creo que estamos bien parados, pero tenemos que cuidar esa posición. El plantel llegó muy bien y con muchas ganas sobre todo. No hay que olvidar que la premisa sigue siendo sumar para salir definitivamente de la zona peligrosa en la que nadie quiere estar (descenso). En eso estamos y si eso te va llevando a otra cosa, mucho mejor. Creo que vamos bien encaminados".





"Hay que trabajar mucho, en silencio y hablar internamente. Estar siempre concentrados y que no haya distracciones. El enemigo nuestro y el de cualquier equipo es la distracción, que genera errores y perder partidos, entonces nos enfocamos en eso. Esta semana previa fue muy buena para nosotros. Llegaron todos bien y hasta mejor de lo que pensábamos", concluyó.