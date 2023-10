Madelón repetirá los 11 en Gimnasia para visitar a Instituto

• LEER MÁS: Chiquito Romero otra vez héroe el Brasil, como en el Mundial 2014

Desde que asumió Madelón, el equipo sumó siete puntos sobre doce, con dos victorias en el Bosque y la igualdad ante Estudiantes pero no pudo quebrar la racha negativa en condición de visitante.

Fuera de su cancha, Gimnasia acumula once partidos sin triunfos, con seis derrotas y cinco empates, donde marcó cuatro goles (en dos igualdades en 2 con Newell’s y Talleres) y recibió catorce.

No convirtió en sus últimas tres presentaciones y en nueve de los once encuentros no logró hacer goles.

El plantel se entrenará esta sábado por la mañana, almorzará y por la tarde volará hacia la provincia mediterránea.