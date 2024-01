Maffeo fue operado y estará tres meses inactivo

"Buscaremos un sustituto porque tres meses son muchos partidos y no sé si nos alcanza hasta final de Liga", comentó el mexicano Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, al confirmar la baja de Maffeo.

El marcador lateral de 26 años había sido convocado por Scaloni cuando Argentina enfrentó a Uruguay (0-1) y a Brasil (1-0) en la última "ventana FiFA" del 2023.

Maffeo, que aún no debutó con la camiseta "albiceleste", es un futbolista nacido en Barcelona, que obtuvo la nacionalidad argentina por parte de su madre y en su etapa de juvenil representó al seleccionado español Sub 16 y Sub 21.