Maldonado: "Lo de Unión es algo que estaba esperando"

Más adelante añadió que “ya habíamos tenido acercamientos en años anteriores, por un par de motivos no nos pusimos de acuerdo, todo tenía que ver que yo estaba dentro de un proceso, al margen de que la propuesta era buena, no era irme a mitad de algo, ahora se dieron todas las cosas para que pueda ahora estar en Unión. Con Rivadavia me queda la espina de no poder competir”.

Con respecto a su función en la entidad rojiblanca, Maldonado detalló que “voy a estar a cargo desde U14 hasta U19, no se bien el tema de la Primera local, cuando Toti Schmidt esté abocado a Liga Argentina también estaré a cargo, después seguramente también darle una mano y acompañar a Toti en lo que pueda. Sería un asistente en todo lo que necesite”.

En otro tramo de la charla, repasó sus comienzos al expresar que “cuando tuve esos dos años en Argentino a mi me sirvieron mucho, por un lado esta oportunidad me encuentra bien preparado, en un momento donde me considero joven, tengo 30 años cumplidos, con un par de clubes diferentes en los que trabajé, estoy maduro para afrontar este desafío y hacerlo de la mejor manera. Estuve en las Selecciones de Santa Fe más un Argentino, lo tengo en la mochila y me permitirá aportar a la infraestructura de Unión, conozco a los chicos, tengo estrecha relación con la mayoría, hace que sea todo más simple”.

Antes de su despedida, dejó una opinión respecto a la creación de la Asociación de PF del básquet nacional, al apuntar que “está bastante organizado, tiene mucha fuerza, se armaron congresos y cursos internacionales, un montón de capacitaciones donde se generó un espacio de debate, en lo personal creo que había una necesidad que los PF tengan ese espacio. Ahora hay que buscar un equilibrio entre lo virtual y presencial, pero considero que se lograron muchas cosas importantes en poco tiempo”.