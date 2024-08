Maligno Torres regresó a la Argentina y fue recibido al grito de "campeón"

Maligno tiene grandes chances de ser el abanderado de Argentina en la ceremonia de clausura de los Juegos. “Capaz que tengamos que volver. Ojalá que haya otra medalla de oro así no tengo que regresar. Me gustaría que haya otra medalla ”, expresó el atleta en diálogo con TN y rodeado de personas que pugnaban por una foto.

“Por ahora es lo mismo de siempre. Venir al aeropuerto y volver para casa. Pero tengo muchas invitaciones de todo tipo. Eso sí me sorprende bastante”, contó y, además, se reconoció tímido “en general" porque "me piden fotos”.

"No me cambia nada"

Maligno regresó al país con 529 gramos más de los llevó a Francia, ya que ese es el peso de la histórica medalla que logró el representante cordobés en su primera experiencia olímpica. El deportista sostuvo que su próximo sueño, u objetivo, es “normal. Tengo que seguir trabajando para la próxima competencia. No sé si caí o no caí. Pero a mí no me cambia absolutamente en nada. Simplemente tengo una medalla más y es una medalla más para Argentina, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo que todos los días”.

Torres recordó lo vivido el miércoles, antes de conquistar la medalla. “En las clasificaciones la pasé muy mal, con un nervio maldito. En la final ya la pude disfrutar más. Con la primera puntuación, que fue muy buena y las caras de los otros, lo disfruté más”, reconoció.

“Me fui atrás para no ver las rondas de nadie para no estar nervioso. Me llamaron para ver la segunda ronda de Inglaterra (el corredor de ese país) y al ver los deslices que tuvo, me di cuenta que ya había ganado”, agregó sobre la conquista de la inolvidable medalla de oro.

