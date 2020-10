Manchester City ganó y Sergio Agüero fue titular

Urgidos de una victoria para que los de arriba no se les escapen tanto, Los Ciudadanos encontraron rápido la apertura del marcador. El Kun fue quien condujo una rápida acción ofensiva y habilitó a Phil Foden, quien no pudo con el arquero Bernd Leno. Sin embargo, el rebote le quedó a Sterling, que no perdonó y marcó el 1-0.