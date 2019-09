Manu Ginobili: "Es un placer verlos jugar"

Emanuel Ginobili está en China acompañando y disfrutando de la semifinal del Mundial que protagonizan Argentina y Francia. El bahiense contó que tras el duelo por cuartos de final ante Serbia decidió que tenía que viajar y estar presente.

"¡Increíble! Que haya terminado acá... Después del partido del otro día contra Serbia dije 'me voy, no me lo puedo perder'. Recontra valió la pena, el primer tiempo fue espectacular y estoy contento de estar acá", explicó Manu sobre la decisión de viajar.

Embed El bahiense viajó a China para ver la semifinal de Argentina ante Francia y en el entretiempo del duelo aseguró que "juegan con una unión y un coraje que inspira".https://t.co/ptqyHUSWvu — TyC Sports (@TyCSports) September 13, 2019

Luego llenó de elogios al equipo que dirige Sergio Hernández. "Están haciendo un gran partido, defienden durísimo, muy físico, están tremendos. Los chicos se están rompiendo el lomo para agarrar cada rebote y en ataque tenemos a Luifa (Scola) y Facu (Campazzo) que están dominando, es un placer verlos.", resaltó el histórico de la NBA.

Igualmente también remarcó la actitud del plantel, más allá del nivel de básquet: "Juegan bien y además juegan con una unión y un coraje, que contagia, que inspira. Es muy lindo verlos".