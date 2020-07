Manuel Balagué comenzó a entrenar en Santa Fe

El opuesto santafesino Manuel Balagué, formado en las canteras de Villa Dora, seguirá su carrera en Europa. Concretamente lo hará en el Saint Quentin Volley que participa en la Liga B francesa. San Quintín es una ciudad de Francia situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.

En tiempo de cuarentena y de aislamiento por la pandemia de Covid-19, Manuel Balagué, jugador que se formó en Villa Dora, entrena por estos días, con el permiso pertinente, en el gimnasio ubicado en barrio Sargento Cabral. Este calificado jugador de vóley santafesino tuvo un 2019 inolvidable, ya que fue campeón Panamericano con la selección nacional argentina, y logró coronarse con River Plate como ganador de la Liga Metropolitana.

"Todo esto nació hace muchos años, son catorce sino me confundo, cuanto tenía ocho años me trajo mi mamá a jugar a Villa Dora porque venía mi hermana. Ahí medio que no se animaba a venir sola y a mi me gustaban todos los deportes" arrancó señalando Manu Balagué. Agregó que "Ella tenía un conocido que era el famoso Guegue Combes, me trajo y desde ese momento se armó un hermoso grupo en el club, y provocó que yo me enamore de este hermoso deporte".

Sobre lo que significa Villa Dora para el comentó que "en lo particular significa todo. Significa toda mi carrera, porque yo creo acá desde que era muy chico, comencé a elaborar mis sueños. Por suerte, el club me dio todas las herramientas, y fue un claro impulsor para que yo esté donde estoy en la actualidad. Para mi familia es todo, porque venimos acá a Villa Dora y aportamos todo lo que se puede".

272020 f2 balague manu villa dora entrenamiento.jpg Formado en Villa Dora, viene de ser campeón con River Plate. Prensa River Plate

"Las cosas en mi carrera como jugador han pasado muy rápido. Fue un año que arranqué jugando mi primera Liga A2, ese año no lo jugó Villa Dora entonces tuve que ir a Gimnasia y Esgrima. Ahí se dieron muchas cosas, me llaman para la selección, pude jugar un Mundial, y llegamos a la final. Después vinieron ofertas y proposiciones que me hicieron tomar más en serio y elegir dedicarme de lleno a esta actividad como una profesión" expresó el opuesto de River Plate.

Llega la mirada de River Plate, con todo lo que significa la entidad de Nuñez. "Creo que como institución es junto a Boca de las más grandes del país. No tiene punto de comparación sobre todo el soporte a la cantidad de deportes que brinda. Fue una propuesta muy atractiva, un proyecto interesante, y por suerte lo pudimos llevar a cabo a lo largo de estos tres años".

"La Liga Metropolitana me dio, además de la chance de poder jugarla, hacerlo a un gran nivel. Hay jugadores de mucho nivel que se encuentran jugando este torneo como la Liga A1, que también pude jugar con River Plate. El plantearme todos los fines de semana un desafío, ya que eran partidos muy duros, me fueron forjando y ayudando a mejorar mucho más rápido" destacó sobre la competencia que tuvo la posibilidad de jugar en Capital Federal.

272020 f3 balague manu villa dora entrenamiento.jpg El opuesto fue campeón Panamericano con la selección nacional. Prensa River Plate

Sobre el gran 2019 que tuvo señaló que "creo que fue uno de los mejores años que tuve voleibolísticamente hablando, se dieron un montón de cosas juntas. Uno por ahí en el momento no me daba cuenta la magnitud que eran. Fueron un montón de cosas, ganarle a Boca en una semifinal, luego ser campeones del Metro. Previamente haber ganado la medalla panamericana, fueron varias cosas que me tomaron por sorpresa. Lo disfruté mucho y lo pudimos coronar con una buena Liga A1".

"La convocatoria al equipo que iba al Panamericano fue bueno, porque pensé que estaba quedando afuera de la terna de jugadores que eran convocados, y a último momento me avisan que voy. No estaba preparado mentalmente, y allá fue el disfrute total. Interactuar con otros deportes fue algo hermoso y no me lo voy a olvidar nunca" expresó Balagué.

La revelación 2019, y goleador de su equipo comentó que "los objetivos que me puse para el 2020, si bien uno no sabe cuando van a arrancar, los principales son poder adaptarme rápidamente a este nuevo desafío en Francia. Apunto a poder dar lo mejor de mi allá, forjarme en el vóley Europeo, y seguir creciendo".